Heidenheim auf Aufstiegskurs - SVS trotzt Paderborn ein Remis ab

Nach dem HSV und Tabellenführer Darmstadt hat auch der 1. FC Heidenheim im Aufstiegsrennen drei Punkte eingefahren. Im Keller war Arminia Bielefeld der große Verlierer des 29. Spieltags.

Abgezockter FCH bleibt Zweiter

Der 1. FC Heidenheim hat den zweiten Platz hinter Darmstadt und vor dem HSV verteidigt. Im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag fuhr das Team von Frank Schmidt einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein. Eingeleitet wurde dieser bereits in der 2. Minute, als Mainka eine Beste-Ecke per Kopf verwandelte. Es dauerte eine ganze Weile, ehe Kleindienst (68.) und Beste (75./Foulelfmeter) den Dreier endgültig eintüteten.

Paderborn neuer Vierter

Der SC Paderborn kletterte durch ein 2:2 beim SV Sandhausen von Rang 6 auf 4, der Rückstand auf den Relegationsplatz vergrößerte sich allerdings auf neun Punkte. Durch ein Muslija-Traumtor (19.) und ein krummes Ding von Rohr (27.) ging der SCP in Führung, doch der SVS bewies im Abstiegskampf Moral. Zunächst gelang Ademi (31.) aus dem Nichts der Anschluss; drei Minuten nach Wiederbeginn traf der eingewechselte Evina zum Endstand. Eine Woche nach dem gelungenen Comeback von SVS-Interimstrainer Gerhard Kleppinger punktete das Schlusslicht also erneut und glaubt weiter an den Klassenerhalt.

Regensburg verharrt auf Relegationsplatz

Ebenfalls remis spielte Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer hätten nach Bielefelds Niederlage über den Strich klettern können, verharren nach dem 0:0 gegen Kaiserslautern aber auf dem Relegationsplatz zur 3. Liga. Die Partie war alles andere als ein Leckerbissen: keine Tore, stattdessen eine Rote Karte für Saller (74.), der nach einem Ballverlust Lauterns Zimmer von hinten in die Beine trat.

Sieg in Braunschweig: Magdeburg setzt sich etwas ab

Am Samstagabend trafen zwei vor dem Spieltag punktgleiche Teams aufeinander. Nach dem 2:1 in Braunschweig hat sich der Gast aus Magdeburg von der Eintracht abgesetzt und sich auch ein Polster auf die Abstiegsränge verschafft. Kwarteng und Joker Ito, der kurz nach seiner Einwechslung den Ball in den Winkel zimmerte, ebneten den Weg, Ujahs achter Saisontreffer brachte den FCM nicht mehr davon ab.

Die Not wird größer in Bielefeld

Traumtor und Elfmeter: Cedric Teuchert traf doppelt. picture alliance/dpa

Während Hannover am Samstagmittag in Bielefeld der Befreiungsschlag glückte, müssen die Arminen weiterhin um die Klasse bangen. Die Partie bot beste Unterhaltung und dafür war zunächst Teuchert verantwortlich, dem nach einer knappen Viertelstunde aus 17 Metern ein Traumtor unter die Latte gelang. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Klos war bei einem Abpraller zur Stelle und schob zum Ausgleich ein. Nur zwei Minuten später verpasste Hack, der nur den Pfosten traf, sogar die Führung. Stattdessen erzielten die Gäste durch einen Handelfmeter - erneut traf Teuchert - das 2:1. In der zweiten Hälfte erhöhte Schaub für die Niedersachsen. Fast im Gegenzug trafen die Hausherren erneut nur Aluminium. Auch der späte Platzverweis für Hannovers Lührs nutzte den Arminen nichts mehr.

Youngster beglückt Nürnberg im Abstiegskampf

Dem 1. FC Nürnberg ist gegen Fortuna Düsseldorf ein enorm wichtiger 2:0-Sieg im Abstiegskampf geglückt. Die auf sieben Positionen veränderten Nürnberger legten bei traumhaftem Frühlingswetter einen ebensolchen Start hin. Mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze traf das 19-jährige Eigengewächs Brown zum 1:0. Die Franken traten auch in der Folge bissig auf und gingen mit der Führung in die Pause. Nach dem Wechsel war es erneut der Youngster mit der Chance, doch diesmal war der Keeper zur Stelle. So musste der Club lange zittern, ehe Duah einen Konter in der Nachspielzeit zum 2:0 abschloss.

Hansa beendet Negativserie

Nach acht Spielen ohne Sieg sendete Hansa Rostock mit dem 2:0-Erfolg gegen Fürth ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller. Die erste Hälfte war kein Leckerbissen an der Ostsee: viele Zweikämpfe und wenig Chancen. Die beste Möglichkeit hatte noch Schumacher per Fernschuss. Die Spielvereinigung fand in der Offensive nicht statt. Ganz so trist blieb es nicht: Fröling gelang aus rund 25 Metern ein Traumtor zur Hansa-Führung. Während den Franken in der Offensive weiter die Präzision abging, traf Dressel zum 2:0-Endstand. Für Trainer Alois Schwartz war es nach drei Niederlage der erste Sieg.

Stadtderby geht spektakulär an den HSV

Der HSV feiert im Stadtderby gegen St. Pauli, Darmstadt zeigt sich erleichtert nach dem Dreier gegen den KSC. IMAGO/Nordphoto

Der 29. Spieltag in der 2. Liga begann am Freitagabend mit einem spektakulären Stadtderby in Hamburg. Im vollgepackten Volksparkstadion sahen die Zuschauer einen 4:3-Sieg des HSV. Der startete druckvoll, St. Pauli effizient. Afolayans Treffer zählte zwar nicht (17.), der von Saliakas schon (36.). Allerdings nahm David fast mit dem Pausenpfiff Maß - 1:1. Der HSV kam dadurch mit Rückenwind aus der Pause, drehte durch Jatta das Spiel und legte durch Heyer nach. Danach agierten die Rothosen zu sorglos, ermöglichten den Kiezkickern das 2:3 durch Joker Saad und nach Medics Eigentor zum 4:2 umgehend das 3:4 durch Irvine. So sehr sich die Hürzeler-Elf auch bemühte - es reichte nicht mehr zum Ausgleich. Der HSV hat den Stadtrivalen im Aufstiegsrennen nun auf neun Punkte distanziert.

Darmstadt zittert sich zum Dreier

Näher an Spitzenreiter Darmstadt kam das Walter-Team (fünf Punkte Rückstand) aber nicht heran, weil die Lilien sich gegen Karlsruhe zu einem 2:1 mühten. Ein früher Darmstädter Treffer (Abseits) wurde nicht gegeben, der des KSC durch Schleusener (11.) schon. Der Spitzenreiter schüttelte sich kurz, glich durch den siebten Saisontreffer Manus aus (26.) und ging kurz nach der Pause durch Tietz mit 2:1 in Führung. Danach übernahm der KSC das Kommando, ließ einige Hochkaräter vor allem durch Cueto liegen und ging so am Ende leer aus.