Heidelberger Big Points im Abstiegskampf - Bonn stoppt Vechtas Lauf

Der 26. Spieltag in der Basketball-Bundesliga wurde vom Tabellenzweiten aus Chemnitz eröffnet, der beim MBC den 21. Saisonsieg feierte. Der Abend stand ganz im Zeichen des Abstiegskampfes: In Heidelberg feierte der Vorletzte einen wichtigen Sieg gegen Schlusslicht Crailsheim.

Die Niners Chemnitz haben in der BBL in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Head Coach Rodrigo Pastore bezwang eine Woche nach der Niederlage gegen Verfolger Alba Berlin den Syntainics MBC auswärts 111:95 (50:45) und steuert als Tabellenzweiter damit unverändert auf Play-off-Kurs. Die Niners, 21 Siege und fünf Niederlagen, bleiben damit auch an Spitzenreiter Bayern (20-4) dran. München gastiert am Sonntag in Bamberg.

Jeff Garrett war am Samstag mit 23 Punkten der beste Werfer der Sachsen, die eine erfolgreiche Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel im Europe Cup feierten. Im dritten der vier europäischen Wettbewerbe kämpfen die Chemnitzer am Mittwoch (19 Uhr) gegen Bilbao Basket um ihr Endspiel-Ticket. Das Hinspiel im Baskenland hatte der Bundesligist unter der Woche 98:73 gewonnen.

Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn stoppte unterdessen mit einem 80:77 (41:38) den Siegeszug von Rasta Vechta. Zuletzt hatte Vechta drei Spiele in Folge gewonnen, darunter gegen Pokalsieger Bayern München und Meister ratiopharm Ulm. In der Tabelle ist der Aufsteiger Fünfter, Bonn liegt nur auf Platz acht.

Die Würzburg Baskets durften sich über einen 96:81 (51:42)-Sieg gegen die Tigers Tübingen freuen und rangieren weiter auf Platz vier. Auch die MLP Academics Heidelberg gewannen vor eigenem Publikum: Im Kellerduell mit den Hakro Merlins Crailsheim bejubelten sie ein 90:86 (55:44) und schoben sich aus der Abstiegszone auf Platz 16 - vor Tübingen (6-20), da Heidelberg (ebenfalls 6-20) das erste von zwei direkten Duellen gewonnen hatte. Am letzten Spieltag kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen. Sowohl Justin Jaworski (18 Punkte, 9 Assists) als auch Elijah Childs (19, 8 Rebounds) hatten einen große Anteil an dem Erfolg gegen Schlusslicht Crailsheim, das weiterhin bei fünf Siegen und 21 Niederlagen steht.

Syntainics MBC - Ninners Chemnitz 95:111 (45:50)

Beste Werfer für Weißenfels: Stove (41 Punkte), Breunig (17), Dunn (17)

Beste Werfer für Chemnitz: Garrett (23), Yebo (18), Uguak (17), van Beck (13), Kajami-Keane (13), Lansdowne (10)

Zuschauer: 3000

MLP Academics Heidelberg - Hakro Merlins Crailsheim 90:86 (55:44)

Beste Werfer für Heidelberg: Childs (19 Punkte), Jaworski (18), Vargas (17), Carroll (14), Whaley (11)

Beste Werfer für Crailsheim: Cook (27), Bleck (15), Baggette (15), Stuckey (12)

Zuschauer: 4410

Würzburg Baskets - Tigers Tübingen 96:81 (51:42)

Beste Werfer für Würzburg: Livingston II (22 Punkte), Seljaas (17), Ugrai (13), Klassen (12), Perry (12)

Beste Werfer für Tübingen: Ersek (16), Jackson (16), Helmanis (12), Kalaitzakis (12)

Zuschauer: 3140

Telekom Baskets Bonn - Rasta Vechta 80:77 (41:38)

Beste Werfer für Bonn: Kennedy (16 Punkte), Griesel (14), Watson Jr. (14), Kirkwood (10

Beste Werfer für Vechta: Kuhse (27), Reaves (13)

Zuschauer: 6000