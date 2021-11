Heidelberg unterliegt Bayreuth - Bonn springt auf Platz eins

In der BBL standen am Samstag drei Partien an. Aufsteiger Heidelberg unterlag Bayreuth zu Hause knapp, Gießen Crailsheim sehr deutlich. Bonn holte sich danach Platz eins.

Sacar Anim für Bayreuth am Ball - die Oberfranken entführten den Sieg aus Heidelberg. imago images/Eibner