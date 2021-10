Heidel verlängert ohne Laufzeit: "Hier besteht kein normales Arbeitsverhältnis"

Der 1. FSV Mainz 05 hat den 2022 auslaufenden Vertrag mit Sportvorstand Christian Heidel verlängert. Die Laufzeit ist dabei nicht klar definiert.

Was der kicker in seiner Donnerstagsausgabe berichtete, hat der Verein am Morgen bestätigt: Mainz 05 und Christian Heidel arbeiten auch in den kommenden Jahren zusammen. Das Arbeitspapier des Sportvorstands wäre ursprünglich im Sommer 2022 ausgelaufen.

Heidel selbst hatte bei seiner Rückkehr im Dezember 2020 auf lediglich eineinhalb Jahre Laufzeit bestanden, obgleich der damalige Aufsichtsratschef Detlev Höhne den 58-Jährigen länger hatte binden wollen. Heidel wollte abwarten, ob auch wirklich alle im zerstritten wirkenden Klub an einem Strang ziehen, speziell mit Blick auf das im Juni neu gewählte Kontrollgremium.

Nach dem Klassenerhalt war alles nur Formsache

Mit dem sensationell zustande gekommenen Klassenerhalt im Rücken waren die Gespräche, die bereits in der Sommerpause begonnen hatten, offenbar nur noch Formsache. Jedenfalls sollen sich die Parteien nach kicker-Informationen nicht nur auf eine Verlängerung über 2022 hinaus geeinigt haben, sondern auch auf möglichst einfache Parameter für den Fall einer Beendigung der Zusammenarbeit, die anders als branchenüblich ohne definierte Laufzeit auskommen soll.

"Gemeinsam mit Martin Schmidt und Bo Svensson haben wir uns in der vergangenen Saison aus einer fast schon ausweglosen sportlichen Lage befreit und damit den ersten Teil unserer Mission erfüllt", erklärt Heidel in der Vereinsmitteilung. "Diesen Weg will ich fortsetzen und den Verein weiter stabilisieren und entwickeln. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Projekt. Mir geht es darum, jetzt nicht locker zu lassen, die positive Entwicklung weiter anzuschieben."

Was Heidels Verlängerung für Schmidt bedeutet

Einiges spricht dafür, dass der einstige Autoverkäufer, der nach drei Jahren auf Schalke vergangenes Jahr zurückgekehrt war, endgültig aufhört, wenn er Mainz 05 langfristig gut aufgestellt sieht. Da kommt Martin Schmidt ins Spiel. Auch der Vertrag des Sportdirektors, der mit Heidel und Trainer Svensson den darbenden Klub wachgeküsst hatte, endet 2022. Zuständig für seine Verlängerung ist der Sportvorstand. Der dürfte in Bälde Gespräche mit dem Schweizer führen, nun, da seine eigene Zukunft fixiert wurde.

"Mainz 05 bleibt immer eine Herzensangelegenheit für mich", so Heidel weiter. "Zwischen dem Verein und mir besteht nach diesen vielen gemeinsamen Jahren kein normales Arbeitsverhältnis. Die Grundlage meiner Tätigkeit ist, dass wir uns in den Gremien einig sind über die gemeinsame Richtung unserer Arbeit und die Zukunft von Mainz 05. Dieses gemeinsame Verständnis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit spüre ich."