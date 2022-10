Heidel und Svensson freuen sich auf Wiedersehen mit "Choupo"

Von 2011 bis 2014 absolvierte Eric Maxim Choupo-Moting 81 Bundesliga-Spiele für Mainz 05 und schoss 22 Tore. 05-Sportvorstand Christian Heidel und Trainer Bo Svensson sprechen voller Hochachtung von dem 33-Jährigen.

"Ich habe in den 30 Jahren, die ich im Fußball tätig bin, viele Spieler erlebt, aber was die Offensive angeht, noch nie so einen kompletten Spieler. Es gibt nichts, was 'Choupo' nicht kann: Er ist schnell, laufstark, groß und kopfballstark, ausgesprochen beidfüßig und bringt ein großes Spielverständnis mit. Es macht ein Riesenspaß, ihm zuzuschauen, weil er ein sehr eleganter Spieler. Das Einzige, was ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, waren längere Verletzungspausen, das war in Mainz und auf Schalke so", erinnert sich Heidel, der Choupo-Moting als Manager sowohl bei den Rhenheissen als auch bei S04 erlebte.

Viele haben sich gewundert, als er zu den Bayern gewechselt ist. Ich habe sofort gesagt, das ist für diese Rolle der perfekte Transfer. Christian Heidel

"Viele haben sich gewundert, als er zu den Bayern gewechselt ist. Ich habe sofort gesagt, das ist für diese Rolle der perfekte Transfer, er ist fußballerisch so gut, dass er bei den Bayern mitspielen kann. Darüber hinaus ist er ein fantastischer Typ. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe", betont der Mainzer Sportvorstand.

An diesem Samstag ist es wieder so weit, die 05er gastieren in der Allianz-Arena. Laut Heidel ist Choupo-Moting aktuell der einzige Bayern-Spieler, der dem abgewanderten Robert Lewandowski ähnelt. "Wäre Lewandowski da gewesen, hätte 'Choupo' jetzt 50 Prozent mehr Spiele und wahrscheinlich auch 50 Prozent mehr Tore, denn wenn er spielt, trifft er. Da Lewandowski nun nicht mehr da ist, kann 'Choupo' jetzt auch zeigen, dass er durchaus auch ein Startelfspieler für Bayern München sein kann", sagt der 59-Jährige.

"Viel für die Integration getan"

FSV-Trainer Bo Svensson stand mit dem Bayern-Stürmer bis 2014 26-mal gemeinsam auf dem Platz - davon 22-mal in der Bundesliga, dreimal im DFB-Pokal und einmal in der Qualifikation zur Europa League. "Damals war er kein Stoßstürmer, sondern kam über außen. Ich glaube auch, dass er damals ein bisschen mehr Tempo hatte", so der FSV-Coach mit einem Augenzwinkern. "Ich kann mich noch erinnern, wenn wir 1:1 Abwehr- gegen Offensivspieler trainiert haben, haben wir erst einmal geguckt, wer unser Gegenspieler wurde. Wenn es 'Choupo' war, hat man lieber auf den Nächsten gewartet, weil seine Spielweise schon eklig war. Ansonsten ist er ein Supertyp, der bestimmt sowohl in Paris als auch in Bayern viel für die Integration zwischen deutsch- und französischsprachigen Spielern getan hat. Er kann mit allen, so war es auch hier. Es wird sich bestimmt kein Mensch finden, der etwas Schlechtes über 'Choupo' sagen kann, er ist ein supernetter Mensch und auch sehr, sehr lustig."

Den sportlichen Weg seines ehemaligen Mitspielers verfolgt Svensson ganz genau: "Zuletzt lief es sehr gut für ihn. Er hat in Paris und zunächst bei den Bayern die Rolle als Spieler gespielt, der von der Bank kommt und den großen Stars Mbappé und Lewandowski helfen sollte. Jetzt hat sich die Situation verändert, die Bayern haben keinen großen Neuner, Eric Maxim hat die Chance bekommen und sie genutzt. Viele hatten ihn infrage gestellt, er hat gezeigt, dass er einiges mitbringt, um diese Rolle auszufüllen."

Die Mainzer Abwehr wird wohl alle Hände voll zu tun haben, ob den Wirkungskreis von Choupo-Moting am Samstag einzuschränken.