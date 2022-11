Heidel schwärmt von Svensson: "Ein Gesicht des Vereins"

Unter wirtschaftlichen und sportlichen Aspekten herrschte auf der Mainzer Jahreshauptversammlung am Montagabend eitel Sonnenschein. In einer anderen Hinsicht sehen die Klubverantwortlichen allerdings Aufholbedarf gegenüber der Konkurrenz.

Neben den erfreulichen Zahlen im Geschäftsjahr 2021/22 zogen die Bosse von Mainz 05 auf der Mitgliederversammlung am Montagabend auch sportlich eine höchst zufrieden Bilanz. "Eine tolle Saison" attestierte der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann den Profis angesichts von Platz 8 in der vergangenen Spielzeit. Der Einzug in die Conference League wurde rein rechnerisch letztlich nur durch die Niederlage im direkten Duell beim Tabellensiebten Köln (2:3) am 29. Spieltag verpasst. Dennoch, so Hofmann, wehre sich der Klub bewusst gegen die Forderungen Außenstehender, höhere Ziele auszurufen: "Für uns gilt es immer zunächst, sich wieder das Ticket für die 1. Liga zu holen. Das machen unsere Freiburger Kollegen übrigens nicht anders."

Die Bundesliga-Zugehörigkeit bleibt für den Klub das Maß aller Dinge

Eine Marschroute, die zumindest die gut 400 anwesenden Mitglieder im VIP-Bereich der MEWA-Arena hörbar goutierten. Der Start in die aktuelle Spielzeit, so Hofmann, habe schließlich deutlich gezeigt, "dass man sich alles immer wieder neu erarbeiten muss". Erst beim jüngsten Heimsieg gegen Köln (5:0) "hatten wir alle das Gefühl: Jetzt sind wir wieder da, wo wir letzte Saison waren".

Für diese Erkenntnis und die daraus notwendigen Konsequenzen in der täglichen Arbeit stehe Chefcoach Bo Svensson mit seinem Trainerteam idealtypisch - betonte auch Sportvorstand Christian Heidel: "Am besten gefällt mir an Bo, dass wir anfangs auf Platz 7, Platz 8 standen - und er mit den Leistungen trotzdem nicht zufrieden war. Das ist genau das, was wir brauchen." Im Zusammenspiel zwischen Trainer und Profis sieht Heidel eine für Mainz perfekte Symbiose: "Wir haben wieder eine Mannschaft, die aufsteht, wenn sie hinfällt. Jungs, denen etwas an Mainz 05 liegt, und die bereit sind, schlechte Phasen zu überbrücken. Man geht ins Stadion und hat bei jedem Spiel das Gefühl: Wir können heute gewinnen."

"Bo ist ein Typ Mainz 05. Wenn er dafür halt mal acht Gelbe Karten bekommt, dann bekommt er sie." Mainz-Sportvorstand Christian Heidel über Cheftrainer Bo Svensson

Dies, macht Heidel deutlich, sei in allererster Linie das Verdienst des im Winter 2020/21 beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht eingestiegenen Svensson: "Bo hat mit seinem Trainerteam wieder etwas geschaffen hier in Mainz, deshalb ein Riesenkompliment an Bo. Mit ihm haben wir wieder ein Gesicht dieses Vereins. Bo ist ein Typ Mainz 05, ein Trainer zum Anfassen, einer, mit dem man etwas anfangen kann. Und wenn er dafür halt mal acht Gelbe Karten bekommt, dann bekommt er acht Gelbe Karten."

Mit Blick auf eine bisweilen hochtrabende Erwartungshaltung des Umfelds angesichts der aktuellen Höhenflüge von Konkurrenten wie Freiburg oder Union Berlin, erklärte Heidel: "Wir machen uns manchmal kleiner als wir sind. Wir sind jetzt 14 Jahre am Stück in der Bundesliga dabei. Freiburg ist in dieser Zeit abgestiegen, Union ist jetzt vier Jahre dabei. Wir sind inzwischen ein ganz etablierter Bundesligist." Die klare Botschaft: Konstanz auf hohem Niveau sollte nicht geringer geschätzt werden als noch so herausragende Momentaufnahmen.

Antrag abgelehnt: Kein "Sondertarif" bei der Mitgliederwerbung

Einziger Wermutstropfen bei der aktuellen Mainzer Bestandsaufnahme: "Wir sind einer der wenigen Klubs, die bei den Mitgliederzahlen in den letzten Jahren nicht zugelegt haben", zeigte Heidel auf. Mit knapp mehr als 14.000 Mitgliedern lagen die Rheinhessen nach jüngster Erhebung in diesem Herbst in der Bundesliga auf dem drittletzten Platz, unterboten nur von der TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Der SC Freiburg (46.000) etwa kommt auf eine mehr als dreimal so große Zahl. "Das müssen wir angehen", fordert Heidel, der immerhin schon auf erste Erfolge verweisen kann: "Im Oktober sind 500 Neumitglieder dazugekommen. Daran wollen wir weiter anknüpfen."

Ein mögliches Instrument zur verstärkten Mitgliederwerbung wurde von der Versammlung allerdings abgelehnt. Nämlich: Ein Satzungsänderungs-Antrag, wonach Vorstand und Aufsichtsrat die Mitgliederbeiträge ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung nach unten hätten anpassen können, fand nicht die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Argumentation eines Mitglieds in der Diskussion: Mainz 05 sei schließlich "kein Telekommunikationsunternehmen", das mit "Sondertarifen" auf Kundenfang gehen solle.

