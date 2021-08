Heidel schwärmt und bremst: "Wir sind nicht grenzenlos überrascht"

Eiskalt war das Wasser nicht mehr, in das sie springen mussten. Schließlich hatten Paul Nebel und Niklas Tauer vor dem denkwürdigen 1:0 gegen RB Leipzig vier respektive fünf Bundesliga-Einsätze auf dem Buckel. Und doch: Die Selbstverständlichkeit ihrer Leistung erstaunt - nur Christian Heidel nicht unbedingt.

"Wir sind nun sicher nicht grenzenlos überrascht über ihren Auftritt", erklärt der Mainzer Sportvorstand im Gespräch mit dem kicker. Nach und nach sollen Nebel und Tauer wachsen unter Trainer Bo Svensson, der als ehemaliger Nachwuchscoach sehr genau weiß, was er den beiden U-Nationalspielern des DFB zutrauen kann. "Die Jungs werden systematisch aufgebaut", erklärt Heidel. "Letzte Saison haben sie voll mit den Profis trainiert und hatten nicht so viel Einsatzzeit, diese Saison kann und muss es mehr werden."

In dieser Aussagen des 58-Jährigen schimmert der klare Plan durch, der den Klub aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zu einer vortrefflichen Talentschmiede mit ansehnlicher Durchlassquote in die Bundesliga macht - davon zeugt nach Yunus Malli, Stefan Bell, Andre Schürrle, Loris Karius oder Robin Zentner nun die "next Generation", wie Sportdirektor Martin Schmidt sie nennt: Kein allzu hoher Druck, um die Talente nicht zerbrechen zu lassen, dennoch eine gewisse Erwartungshaltung, damit keiner nach zehn Partien in der Beletage meint, er habe den Durchbruch geschafft.

Heidel schwärmt und bremst. Der Boss will den Auftritt des 18-jährigen Nebel und des 20-jährigen Tauer, der die Fans mit einer riskanten, doch ideal getimten und spektakulären Grätsche gegen Christopher Nkunku in höchster Not pushte, auch nicht überbewerten: "Erstmal wollen wir den Jungs jetzt keinen zu großen Rucksack aufsetzen, nicht dass man diese Leistung nun jeden Samstag von ihnen erwartet." Und dennoch ist sich der Mainzer Macher sicher: "Sie machen jetzt den nächsten Schritt und sind genau im Soll." Fördern und fordern - der Plant scheint aufzugehen bei den FSV-Talenten.