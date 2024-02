Heidel erklärt den "finanziellen Kraftakt" von Mainz 05

Mainz 05 will nach der Verpflichtung von Nadiem Amiri und Jessic Ngankam nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. Auch ein Spielerverkauf ist nahezu ausgeschlossen.

"Zu 99,9 Prozent", betont Sportvorstand Christian Heidel, "werden wir auf dem Transfermarkt in beide Richtungen nichts mehr machen." Ein hundertprozentiges "Nein" wollte er nicht aussprechen, "ich habe noch nie nie gesagt".

Nachdem Heidel monatelang erklärte, dass Mainz 05 das Geld fehle, um einen größeren und qualitativ besser besetzten Kader zu finanzieren, investierte der Klub kurz vor Transferschluss noch einmal kräftig. Und das in Spieler, von denen nicht unbedingt zu erwarten war, dass sie sich für einen Verein im Kampf um den Klassenerhalt engagieren möchten.

Es war nach unserem ersten Telefonat klar, dass Amiri hier hinpasst und sich dieser Aufgabe stellen wird. JAN SIEWERT

Amiri kommt von Spitzenreiter Leverkusen, kostet rund eine Million Ablöse und wurde in Mainz mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Bei ihm zahlte sich aus, dass 05-Cheftrainer Jan Siewert aufgrund seiner Tätigkeit als Co-Trainer im DFB-Juniorenbereich seit fast zehn Jahren Kontakt zu dem inzwischen 27-Jährigen hält. „Ich kenne Nadiem sehr, sehr lange und es war nach unserem ersten Telefonat klar, dass er hier hinpasst und sich dieser Aufgabe stellen wird, so wie er als Mensch und als Typ ist. Und ähnlich ist es bei Jessic", bekräftigt Siewert. "Beide werden uns guttun. Man kann davon ausgehen, dass sie im Kader sind, ob es direkt für die Startelf reicht, werden wir sehen", ergänzt der 05-Coach. Mainz trifft am Samstag auf Werder Bremen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Geringes Risiko bei Ngankam

Bei Ngankam ist das wirtschaftliche Risiko durch die Leihe überschaubar. Nach kicker-Informationen kostet er maximal 250.000 Euro Leihgebühr, je mehr Einsatzzeiten er hat, umso weniger fällt an, gegebenenfalls spielt der 23-Jährige zum Nulltarif, was die Leihgebühr betrifft in Mainz.

Sein monatelanges Abwinken und die Statements, dass der FSV keine Finanzmittel für neue Spieler habe, will Heidel nicht überbewertet wissen. "Wenn ich gefragt werde, ob wir Geld haben, habe ich noch nie mit 'Ja' geantwortet, dann kostet jeder Spieler gleich das Doppelte. Wir haben Reserven zur Verfügung, wenn es die Situation leider bedingt. Trotzdem ist es natürlich ein finanzieller Kraftakt, aber keine Entscheidung, die Mainz 05 in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen wird", erläutert der Sportvorstand.