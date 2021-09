Heidel: "Die Pandemie hat den Großen überproportional zugesetzt"

Er ist seit Mitte der 1990er als Manager im Profifußball unterwegs, kennt den Transfermarkt entsprechend seit beinahe drei Jahrzehnten. In den Augen von Christian Heidel wachsen die Ungleichheiten ins Extreme.

"Insgesamt wird der Gap (der Abstand, d. Red.) immer größer", sagt der Sportvorstand von Mainz 05 im Kurzinterview mit dem kicker zur Einschätzung über die aktuellen Entwicklungen in Sachen Finanzen und Transfers im Fußball.

Herr Heidel, Paris St. Germain rüstet weiter auf, Real Madrid soll für Mbappé trotz Perez‘ Aussagen über die eigene Finanzmisere knapp 200 Millionen Euro geboten haben, während die Topklubs in Deutschland bei den internationalen Topstars kaum "zuschlagen": Droht die Bundesliga abgehängt zu werden?

In diesem Segment ist die Bundesliga schon seit Jahren nicht mehr unterwegs. Es ist schon eine Ausnahme, dass der beste Stürmer der Welt beim FC Bayern spielt. Aber die Kritiker der Ausgabenpolitik von Real, PSG und den Engländern kritisieren jetzt die Bundesliga, dass Ronaldo, Messi und Co. nicht in Deutschland spielen und wir den Anschluss verpassen. Das passt nicht zusammen!

Ist es analog dazu in der Bundesliga ein ähnlich krasser Wettbewerbsunterschied? Der FC Bayern oder RB Leipzig können ja dennoch ins hohe Regal greifen, während bei den mittleren und speziell den kleinen Klubs Transferüberschüsse erwirtschaftet werden müssen?

Das war schon immer so und wird immer so bleiben.

Sie sind seit mehr als 20 Jahren dabei: Ist das gerade der größte "Gap" international wie national mit Blick auf den Transfermarkt?

Das glaube ich nicht einmal, denn die Pandemie hat den Großen überproportional zugesetzt. Aber insgesamt wird der Gap immer größer. Die Großen haben in der Regel Investorengelder und die Einnahmen aus der regelmäßigen Teilnahme an der Champions League. Wie soll dieser wirtschaftliche Unterschied kleiner werden? Selbst eine mögliche Veränderung der nationalen TV-Geldverteilung würde daran nichts ändern.

Wie lange werden die Folgen der Pandemie speziell für die Mittelklasse und die Kleinen der Bundesliga anhalten mit Blick auf den Transfermarkt?

Das ist kein Prozess, der im ersten Jahr nach der Pandemie erledigt sein wird. Viele Klubs mussten langfristige Kredite aufnehmen, um kurzfristige Kosten decken zu können. Diese Kredite sind nicht morgen getilgt. Die Pandemie wird noch einige Jahre unser Geschäft und damit auch das Transferwesen belasten.

Max Eberl sagte im Mai im kicker-Interview: "Kleinere Vertragsangebote, mehr Arbeitslose - ich bin mir sehr sicher, nach diesem Sommer haben noch mehr Spieler und Berater die neue Realität erkannt." Hat sich seine Prognose bewahrheitet?

Da bin ich nicht so ganz sicher. Gute Leistungen führen auch jetzt zu hohen Forderungen von Beratern und Spielern und wurden mit guten und noch besseren Verträgen belohnt. Allerdings ist mein Eindruck, dass der Durchschnitt schon ein bisschen Federn lassen musste.