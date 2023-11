Heide prophezeite Einsatz ab dem WM-Halbfinale: "Ein krasser Zufall"

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag das WM-Finale gegen Frankreich. Ob Konstantin Heide dann wieder im Tor steht, ist aktuell völlig offen. Argumente dafür hat Hachings Keeper aber gesammelt.

Konstantin Heide war der unverhoffte Held im WM-Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Argentinien. Der Vertreter des erkrankten Max Schmitt schwang sich im Tor zum Matchwinner auf, parierte vom Punkt gleich zwei Versuche der Südamerikaner. Anschließend wurde er auf der Rückfahrt ins Mannschaftshotel von den Mitspielern minutenlang im Bus gefeiert. "Es fiel mir schwer einzuschlafen", erklärt Heide tags darauf auf der Verbandswebsite: "Und insgesamt habe ich dann auch nicht allzu lange geschlafen. Auch heute ist noch ein bisschen mehr Adrenalin als normal in meinem Körper. Ich bin einfach glücklich mit dem, was am Dienstagabend passiert ist."

Dass er gegen Argentinien im Tor stehen würde, erfuhr Heide erst am Morgen des Halbfinals. Und doch kam der Einsatz für ihn gar nicht so überraschend, wie man vielleicht annehmen könnte. "In den Wochen zuvor habe ich mit den anderen Jungs hier und auch in Haching Späße gemacht und gesagt, dass ich ab dem Halbfinale spielen werde", spricht Heide offen über seine "Prophezeiung": "Dass das nun tatsächlich so eintrat, ist natürlich ein krasser Zufall. Und auch ein bisschen lustig. Mental war ich auf jeden Fall die ganze Zeit bereit, im Tor zu stehen."

"Je mehr Zuschauer, desto besser"

Sein Drittliga-Debüt für Unterhaching am 10. Spieltag in Duisburg (0:1) hatten 9513 Zuschauer verfolgt, seine WM-Premiere nun gar mehr als 12.000 Fans. Kein Problem, eher eine Motivation, wie Heide zugibt: "Ich mag es, vor vielen Zuschauern zu spielen. Je mehr, desto besser. Ich komme dann in den Tunnel und kann die Atmosphäre für mich nutzen. Und es macht viel mehr Spaß, vor vielen Zuschauern zu spielen. Das gibt mir ein gutes Gefühl."

Es wird spannend zu beobachten sein, wie Nationaltrainer Christian Wück mit Blick auf das Finale verfährt. Sollte der im Turnier bislang starke Schmitt rechtzeitig fit werden, könnte er ins Tor zurückkehren. Oder setzt Wück auf das Momentum bei Heide? Dieser freut sich "zuallererst einmal unfassbar, dass wir es als Team ins Finale geschafft haben. Wir haben eine großartige Chance, den ersten WM-Titel einer deutschen U-17-Nationalmannschaft zu holen."

Und doch würde er "der Mannschaft am liebsten auf dem Platz helfen". Seine Botschaft in Richtung Wück: "Ich denke, ich habe dem Trainer gezeigt, dass er sich auf mich verlassen kann." Und wenn doch Schmitt zwischen die Pfosten zurückkehren sollte, "dann feuere ich mein Team wie bei den Spielen zuvor auch von der Bank aus an - mit allem, was ich habe".

Der Hype, den das Team während der WM in der Heimat erfährt, geht nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. "Man merkt total, wie die Aufmerksamkeit von Spiel zu Spiel hier gestiegen ist - gerade im Vergleich zur EM", gesteht Heide: "Das war schon cool damals, aber nicht so krass wie jetzt nach dem WM-Halbfinale. Wir bekommen mit, dass in Deutschland viel über uns berichtet wird. Für uns als Team - die meisten von uns kennen sich seit zwei Jahren oder noch länger - ist das schön zu sehen."

Im Falle eines WM-Triumphs würde es sicher nur noch mehr werden.