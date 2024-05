Hegerings Freude auf Torjägerin Pajor

Auf die deutsche Nationalmannschaft warten die nächsten beiden EM-Qualifikationsspiele. Am Freitag und nächsten Dienstag trifft die DFB-Auswahl auf Polen. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit einer alten Bekannten.

Klara Bühl ist die Freude anzusehen. "Wir lieben es, vor solchen Kulissen zu spielen. Wir wollen die Unterstützung mit einer guten Leistung zurückgeben. Dann sind beide Seiten happy", erzählt die Flügelspielerin von Bayern München. 18.300 Karten sind im Vorverkauf schon abgesetzt worden für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.30 Uhr) in Rostock gegen Polen. Die Partie ist damit fast ausverkauft.

Hegering wieder im DFB-Aufgebot

Bereits im Dezember hatte das DFB-Team in der Hansestadt gespielt. Damals froren 18.000 Fans beim 3:0-Sieg in der Nations League gegen Dänemark im Ostsee-Stadion. "Es war sehr kalt und trotzdem herrschte eine mega Stimmung", erinnert sich Marina Hegering. "Wir freuen uns schon alle sehr." Die Innenverteidigerin gehört nach ihrer Zwangspause wieder zum DFB-Aufgebot. Wegen eines Muskelfaserrisses hatte Hegering die ersten beiden Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz verpasst. Die beiden Partien in Österreich (3:2) sowie in Aachen gegen Island (3:1) hatte die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch im April gewonnen.

In den beiden Spielen am Freitag und nächsten Dienstag (18 Uhr) im polnischen Gdingen will der achtmalige Europameister schon das EM-Ticket lösen. Marina Hegering freut sich besonders auf die Duelle mit ihrer ehemaligen Wolfsburger Mitspielerin Ewa Pajor. Die Stürmerin, beste Torschützin der abgelaufenen Bundesliga-Saison (18 Treffer), hat sich nach neun Jahren aus Wolfsburg verabschiedet und schließt sich dem Champions-League-Gewinner FC Barcelona an.

Ich freue mich persönlich sehr, wir haben schon einen Trikottausch vereinbart. Marina Hegering

Offiziell verkündet ist der Wechsel nach Katalonien allerdings noch nicht. "Als die Auslosung durch war, haben wir uns darüber gefreut und im nächsten Training darüber gewitzelt. Ewa wollte immer gegen Deutschland spielen", erzählt Hegering. "Es ist natürlich schön, sie noch mal wiederzusehen. Ich freue mich persönlich sehr, wir haben schon einen Trikottausch vereinbart."

Die deutsche Abwehrchefin weiß aber auch, welche Power ihre ehemalige Teamkollegin mitbringt: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass Ewa ihre Schnelligkeit nutzen wird. Wir müssen uns gut absichern. Alle wissen um ihre Qualität. Im Strafraum muss man wachsam sein, weil sie super Bewegungen hat und sehr kopfballstark ist."

Bühl lobt "robuste" Polinnen

Auch Klara Bühl hat Respekt vor dem nächsten Gegner: "Polen ist sehr zweikampfstark, hat robuste Spielerinnen, die in den Zweikämpfen immer präsent sind. Darauf liegt unser Hauptaugenmerk. Wir müssen jede Minute dagegenhalten."

Nach den beiden Partien gegen Polen warten auf die deutsche Elf vor den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) noch zwei weitere EM-Qualifikationsspiele: Am 12. Juli wartet Island und am 16. Juli geht es in Hannover gegen Österreich. Für dieses Spiel sind auch schon 10000 Karten verkauft worden.