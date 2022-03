Hegering verlässt den FC Bayern

Marina Hegering und der FC Bayern gehen ab Sommer getrennte Wege. Die Abwehrchefin des deutschen Frauen-Meisters verlässt den Verein.

Seit Dienstagabend steht fest, dass Marina Hegering den Münchnerinnen nach der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. "Marina Hegering wird ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern", twitterte der Verein.

"Bis dahin haben wir gemeinsam noch große Ziele", so der FCB, der nach dem 9:1 gegen Jena im DFB-Pokalhalbfinale steht, gegen Paris St. Germain um den Einzug in die Runde der letzten Vier in der Champions League kämpft und der in der Meisterschaft bei einem Spiel mehr zwei Punkte vor dem VfL Wolfsburg auf Platz eins steht.

Hegering, die im Sommer 2020 von der SGS Essen nach München kam, hat in ihrer ersten Saison mit sieben Toren in 19 Spielen zum Titel der FCB-Frauen in der Liga beigetragen, in der laufenden Spielzeit lief es bislang nicht rund für die Nationalspielerin. Verletzungsbedingt reichte es bislang zu gerade einmal vier Liga-Einsätzen, bei der DFB-Auswahl musste sie jüngst beim Arnold Clark Cup passen. Ein Knieverletzung ließ einen Einsatz nicht zu.

Wohin es Hegering nach Ende der Saison zieht, ist noch unklar.

Jetzt hören! Christoph Kramer zu Gast bei "FE:male view on football"

nik