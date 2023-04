Hegering muss vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen

Schlechte Nachrichten für das deutsche Nationalteam: Innenverteidigerin Marina Hegering (32) muss bereits vor der Partie gegen Brasilien verletzungsbedingt abreisen.

Verpasst das Spiel in Nürnberg gegen Brasilien: Martina Hegering. IMAGO/Buzzi

Dies gab der DFB am Sonntagabend bekannt. Laut einem "Kaderupdate" ist die 27-fache Nationalspielerin Marina Hegering (drei Tore) "wegen anhaltender rechtsseitiger Kniebeschwerden vorzeitig abgereist".

Die Bocholterin, die seit Sommer 2022 beim deutschen Meister Wolfsburg am Ball ist, stand Ende März beim Gipfeltreffen gegen Bayern München (0:1) zuletzt in einem Spieltagskader des VfL und kam beim knappen Sieg Deutschlands über die Niederlande am Freitag nicht zum Einsatz.

Nun verlässt die 32-Jährige das deutsche Lager also noch vorm Spiel gegen Brasilien am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nürnberg.

Nachnominierung "nicht vorgesehen"

Das Team von Martina Voss-Tecklenburg, die ihren Vertrag kürzlich verlängerte, muss auf jeden Fall ohne die Nummer 5 auskommen. Eine Nachnominierung ist laut Angaben des DFB "nicht vorgesehen".