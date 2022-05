Hegering dabei: Voss-Tecklenburg beruft erweiterten EM-Kader

Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren vorläufigen Kader für die Frauen-EM 2022 bekanntgegeben. Große Überraschungen blieben aus.

Jetzt beginnt die heiße Phase: Martina Voss-Tecklenburg hat am Dienstagvormittag in der DFB-Akademie in Frankfurt ihren erweiterten Kader für die Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) bekannt gegeben. 28 Spielerinnen hat die Bundestrainerin nominiert - vier Torhüterinnen und 24 Feldspielerinnen.

Unter ihnen auch Marina Hegering, die in diesem Kalenderjahr nur ein Bundesligaspiel absolviert hat - ansonsten kam sie zum Ende der Saison in der zweiten Mannschaft des Bayern München zum Einsatz. Hegering musste in der abgelaufenen Saison aufgrund von langwierigen Verletzungen und einer COVID-19-Erkrankung immer wieder Zwangspausen einlegen. Voss-Tecklenburg hatte immer betont, dass die Innenverteidigerin, die zur neuen Saison zum VfL Wolfsburg wechselt, Teil der Mannschaft sei - wenn sie denn gesund ist. Als vierte Torhüterin hat die Bundestrainerin Martina Tufekovic von der TSG Hoffenheim berufen.

Doublesieger Wolfsburg und Vizemeister FC Bayern stellen je acht Spielerinnen

Größere Überraschungen blieben bei der Nominierung aus. Den Großteil des Kaders stellen Doublesieger VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München mit jeweils acht Spielerinnen, Eintracht Frankfurt ist sechsmal vertreten. Die erfahrenste Spielerin ist Kapitänin Alexandra Popp (113 Länderspiele), die jüngste mit 19 Jahren die Hoffenheimerin Jule Brand (15 Länderspiele).

Bis zur endgültigen Kader-Nominierung am 26. Juni muss das DFB-Trainerteam noch fünf Spielerinnen streichen. 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen sitzen am 3. Juli im Flieger von Frankfurt nach London. Am 8. Juli bestreitet das DFB-Team sein erstes EM-Spiel gegen Dänemark. Die weiteren Gruppengegner sind Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).

Wolfsburgerinnen fehlen im ersten Trainingslager noch - außer Popp

Das erste Trainingslager der Nationalmannschaft beginnt am Sonntag in Frankfurt. Neben Sara Däbritz, die mit Paris Saint-Germain erst am Mittwoch ihr finales Saisonspiel bestreitet, fehlen dabei sieben Wolfsburgerinnen, die erst am Samstag den DFB-Pokal holten. Popp dagegen ist in Frankfurt schon dabei. "Sie wird am 6. Juni anreisen und individuell abgestimmt trainieren", so Voss-Tecklenburg.

Weitere Trainingslager finden vom 12. bis 18. Juni und vom 21. bis 29. Juni in Herzogenaurach statt. "Wir wollen die kurze Zeit, die uns in diesen Trainingslagern zur Verfügung steht, intensiv nutzen, um vor allem an Automatismen zu arbeiten und dabei auf und neben dem Platz zu einer Einheit zu reifen", kündigte die Bundestrainerin an.

Bei der EM in England werden die deutschen Frauen zum Auftakt der Gruppe B am 8. Juli in Brentford auf Dänemark treffen. am 12. Juli kommt es ebenfalls in Brentford zum Duell mit Geheimfavorit Spanien, zum Abschluss der Gruppenphase kommt es am 16. Juli in Milton Keynes zum Duell mit Finnland. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr (MESZ).

Der erweiterte Kader für die Frauen-EM 2022:

Tor: Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Almuth Schult (VfL Wolfsburg), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Martina Tufekovic (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Kathrin Hendrich, Lena Oberdorf, Felicitas Rauch (alle VfL Wolfsburg), Maximiliane Rall, Giulia Gwinn, Marina Hegering (alle Bayern München), Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim), Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld/Sturm: Svenja Huth, Lena Lattwein, Alexandra Popp, Tabea Waßmuth (alle VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann, Linda Dallmann, Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller (alle Bayern München), Nicole Anyomi, Laura Freigang, Sjöke Nüsken (alle Eintracht Frankfurt), Jule Brand, Chantal Hagel (beide TSG Hoffenheim), Sara Däbritz (Paris Saint-Germain)