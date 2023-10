Hegerberg wird online beleidigt - wegen Goldkarte in FC 24

Die Goldkarte von Ada Hegerberg sorgt in FC 24 seit Tagen für Probleme - nun auch für die Spielerin selbst. Die Norwegerin veröffentlichte eine Hassnachricht, die sie deswegen erhalten hat.

"Das geht ein bisschen weit, oder?", fragte Ada Hegerberg auf Instagram in Richtung EA SPORTS. Mit diesem Kommentar versehen waren zwei Sprachnachrichten, die die Norwegerin wohl jüngst erhalten hat und am Dienstag mit der Welt teilte. Der Inhalt war jeweils schwer beleidigend, es besteht eine Verbindung zu FC 24. Dort ist Hegerberg seit einigen Tagen erstmals in Ultimate Team zu spielen - oder eben nicht.

Ein Bug bezüglich ihrer Goldkarte führt dazu, dass Matches nicht gestartet werden können, solange sie im Kader ist. Zudem kursierten Videos in den sozialen Medien, wie die Spielfigur der Stürmerin sich vom digitalen Ball entfernt - obwohl sie ihn führen sollte. EA SPORTS hat auf die Fehler reagiert, arbeitet laut eigener Aussage an der Lösung und hat Betroffenen einen Draft-Token als Kompensation zukommen lassen.

Hegerberg mit 89er-Goldkarte in FUT

Zu den Hass-Nachrichten, die Hegerberg in der Realität erhielt, hat sich der Publisher hingegen noch nicht öffentlich geäußert. Auf dem Instagram-Account der Spielerin von Olympique Lyon ist davon auch nichts mehr zu sehen. Die 28-Jährige hat zum Start von FC 24 und FUT ein Basis-Objekt mit 89 Punkten für das Overall-Rating erhalten - eines der stärksten, wenn es denn tatsächlich zu spielen ist.