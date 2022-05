Hegerberg freut sich "wie ein kleines Kind": Doch kann sie Putellas und Barça stoppen?

Saison-Höhepunkt bei den Frauen: Am Samstagabend duellieren sich der FC Barcelona und Olympique Lyon im Kampf um Europas Krone. Und damit zwei der dominierenden Spielerinnen auf Weltniveau. Es geht auch um Hassliebe.

Showdown in Turin: Weltfußballerin Alexia Putellas mit ihrem FC Barcelona kämpft am Samstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker, Livestream bei DAZN) gegen Starstürmerin Ada Hegerberg und Rekordsieger Olympique Lyon um den begehrten Henkelpott. Die Finalpaarung ist einer spektakulären CL-Saison allemal würdig, so erwartet Hegerberg "eines der größten Spiele der Fußball-Geschichte".

Die Ballon d'Or-Gewinnerin von 2018, nach 21-monatiger Verletzungspause inzwischen wieder in Topform, muss mit OL die Mannschaft der Stunde schlechthin aus dem Weg räumen, um an den Pokal zukommen.

Denn Barça ist seit dem Vorjahrestriumph als Mannschaft der Stunde favorisiert und hat in der heimischen Liga Iberdrola ohne jeglichen Verlustpunkt die Meisterschaft gewonnen. 30 Spiele, 30 Siege, 159:11 Tore. Da hilft OL ein Verweis auf die Geschichte am Samstag wenig: Sieben Mal hat Lyon in der Champions League der Frauen triumphiert und den Wettbewerb lange dominiert.

Neuauflage von 2019 und die "Hassliebe"

Es kommt zu einer Neuauflage des Endspiels von 2019, als Hegerberg Lyon per Dreierpack zum 4:1-Sieg führte. Für den schlafenden Riesen Barça war die klare Niederlage das Erweckungserlebnis. "Ich empfinde heute eine Hassliebe für dieses Endspiel", erklärte Kapitänin Putellas. Es schmerzte fürchterlich, öffnete zugleich die Augen für den Weg an die Spitze.

Mittlerweile reihen Putellas und Co. mit Ballbesitz-Fußball wie von einem anderen Stern Titel an Titel. Im Halbfinal-Hinspiel fertigten sie den VfL Wolfsburg mit 5:1 ab, das zu verkraftende 0:2 im Rückspiel war der erste Dämpfer nach 45 gewonnenen Pflichtspielen in Serie.

Zuschauerzahlen schnellen nach oben

In Spaniens Liga makellos, auch in Europa ganz vorne? Alexia Putellas und der FC Barcelona. picture alliance / NurPhoto

Umrahmt wird der Lauf der Katalaninnen von einer Welle der Euphorie. Im Camp Nou sorgten in der K.-o.-Runde der Champions League erst 91.553 und dann 91.648 Fans für ungeahnte Dimensionen im Frauenfußball.

Und so darf die UEFA die Reform der Women's Champions League durchaus als gelungen bezeichnen. Mit Gruppenphase und kompletter Live-Übertragung sowie vielen Spielen in großen Stadien konnte die Gesamtzuschauerzahl in den Stadien die Hürde von einer halben Million nehmen. Auch DAZN als übertragender Streaming-Dienst bewertet die Zahl von fast 56 Millionen Streams bzw. Views als "erfolgreiche Bilanz". Und jetzt noch das finale Spektakel on top.

"Ich möchte den Moment genießen, nach allem, was ich durchgemacht habe. Ich fühle mich wirklich wie ein kleines Kind", sprudelte es aus CL-Rekordtorjägerin Hegerberg (58 Treffer in 59 Spielen) im Vorfeld des großen Spiels heraus. "Es geht darum, das alles aufzusaugen", sagte die 26-jährige Norwegerin.

Pechvogel Marozsan verpasst die Höhepunkte

Eine ihrer Teamkolleginnen ist derzeit das, was Hegerberg 21 Monate lang war: Dzsenifer Marozsan darf als aktueller Pechvogel bei OL gelten, ist sie doch nach ihrem Kreuzbandriss Mitte April zum Zuschauen verdammt (und verpasst darüber hinaus auch die EM in England). Die deutsche Nationalspielerin befindet sich noch am Anfang ihrer Rehabilitation und kann lediglich von draußen die Daumen drücken.