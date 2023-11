Heftiger Regen, heftige Kritik: Endspiel bei WTA Finals um einen Tag verlegt

Die besten Tennisspielerinnen der Welt beklagen sich bei den WTA Finals mehrfach über schlechte Bedingungen. Nun muss das Endspiel verschoben werden.

Kein Turnier aus dem Bilderbuch: Aryna Sabalenka wartete am Samstag eingehüllt in ein Handtuch auf trockene Zeiten. Getty Images

Der Titel beim Turnier der besten Tennisspielerinnen des Jahres wird erst Montag statt wie geplant am Sonntag vergeben. Wegen Regens mussten die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus und Iga Swiatek ihr Halbfinale bei den WTA Finals in Cancun beim Stand von 2:1 im ersten Satz für die Polin abbrechen.

Beide Topstars saßen am Samstag (Ortszeit) in Handtücher eingepackt unter Schirmen auf dem Platz, das Warten war jedoch vergebens. Das Halbfinale soll nun am Sonntag beendet werden. Die Spielerinnen hatten sich mehrfach über die schlechten Bedingungen in Mexiko wie zum Beispiel zu wenige und schlechte Trainingsplätze beklagt.

Auch Siegemund muss warten

Jessica Pegula hatte zuvor als erste Spielerin das Endspiel erreicht. Die 29-Jährige bezwang im Halbfinale ihre amerikanische Doppelpartnerin Coco Gauff in einer Stunde mit 6:2, 6:1.

Durch den Dauerregen konnte auch Laura Siegemund ihr Doppel mit der Russin Vera Zvonareva gegen Gauff und Pegula immer noch nicht beenden. Die Partie war bereits am Freitag beim Stand von 3:6, 1:1 aus Sicht von Siegemund und Zvonareva abgebrochen worden, beide haben noch die Chance auf das Halbfinale.