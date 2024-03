Heftige Pleite: Adler überrollen die Haie

Eishockey - Highlights by MagentaSport 09.03.2024

5:41Beim 6:1 Auswärtssieg in Köln präsentierten sich die Adler Mannheim in Playoff-Form, während die heimischen Haie vor dem Beginn der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale am Sonntag nun ihre Wunden lecken.