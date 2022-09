Heftige Ausschreitungen in Marseille - Fanlager schießen Feuerwerkskörper in die Blöcke

Rund um das Champions-League-Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille ist es zu teils heftigen Ausschreitungen gekommen.

Nach mehreren Zusammenstößen außerhalb des Stadions schossen so genannte Anhänger sowohl von Olympique Marseille als auch von Eintracht Frankfurt bereits vor dem Anpfiff am Dienstag im Stade Velodrome Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke, die Polizei positionierte sich daraufhin im Frankfurter Block.

Im Stadion waren die beiden Fanblöcke zu nahe nebeneinander platziert, die SGE-Anhänger waren auf der Haupttribüne höher angesiedelt als der OM-Block hinter dem Tor. So flogen Feuerwerkskörper aus beiden Lagern zielsicher in den jeweiligen anderen Block.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Präfektur berichtet, sollen deutsche Anhänger auf der Tribüne zudem den Hitlergruß gezeigt haben. Von der verbotenen Geste kursierten auch Videos in den Sozialen Medien.

Acht Festnahmen nach Schlägerei am Montag

Schon im Laufe des Tages hatten Anhänger von Marseille bereits vor dem Stadion Pyrotechnik und Böller gezündet. Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen demnach sechs weitere Festnahmen dazu.

Strikte Maßnahmen in der Stadt

Der Eintracht-Anhang musste sich in der südfranzösischen Hafenstadt auf strikte Einschränkungen einstellen, für gewisse Areale in der Stadt sprachen die Behörden von Marseille Aufenthaltsverbote aus. In Bussen wurden die Frankfurter Fans laut Präfektur "ohne Zwischenfälle" aus der Innenstadt zum Stadion gebracht.

