Hefer über neue Struktur in Schalkes Spitze: "Wird sich dann zeigen"

Angeblich soll der im Sommer auslaufende Vertrag von Peter Knäbel nicht verlängert werden. Im kicker-Interview vermeidet der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer ein Bekenntnis zum Sportvorstand, vielmehr deutet er eine mögliche weitere Strukturveränderung in der Führung an.

Die Frage, ob der im Sommer auslaufende Vertrag von Sportvorstand Peter Knäbel verlängert wird, mag Axel Hefer zum aktuellen Zeitpunkt weder mit einem klaren Ja noch mit einem deutlichen Nein beantworten. Mit Blick auf den "Fahrplan" des Vereins gehe es "nicht nur um die sportliche Führung", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende. "Wir müssen inhaltlich analysieren, warum der Saisonstart schiefgelaufen ist. Das müssen wir verstehen. Und da vermute ich, dass die Antwort nicht nur lauten kann, es habe ausschließlich am Trainer gelegen. Wir werden uns deshalb alle Positionen und Abläufe anschauen."

Die sportliche Leitung um Sportdirektor André Hechelmann und Knäbel werde das alles "analysieren, und dann schauen wir, was es zu ändern gilt". Hefer betont: "Wir werden also zunächst entscheiden, wie die notwendige Zielstruktur aussehen soll, erst dann können wir die Frage erörtern, wie das richtige Team für die Zukunft aussehen soll."

Es kann also sein, dass die Struktur an der Spitze des Vereins ein weiteres Mal verändert wird? "Das wird sich dann zeigen", sagt der zuletzt immer mehr in die Kritik geratene Hefer. Der Posten des Sportvorstands wäre formal verzichtbar, handlungsfähig wäre der Verein laut Satzung auch mit zwei Vorstandsmitgliedern. Dazu sagt Hefer: "Es gibt viele verschiedene Strukturen, man braucht nur einmal die einzelnen Profifußballvereine durchzugehen. In der Wirtschaft gibt es Konzerne mit breiten Vorständen, dann gibt es noch die andere Philosophie mit einer sehr dünnen Spitze und einer breiten Ebene darunter."

An der obersten Spitze des Vereins hatte der FC Schalke 04 die Struktur vor gar nicht allzu langer Zeit verändert. Nachdem der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies über viele Jahre hinweg den klaren Boss des Pottklubs verkörpert hatte, sollte diese Rolle in den Vorstandsvorsitzenden übergehen - einen solchen Posten schufen die Königsblauen, als sie Bernd Schröder das Amt im Januar 2022 anvertrauten. Ab Januar 2024 heißt der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann, den Hefer als künftiges Gesicht des Klubs bezeichnet.

Im kicker-Interview in der aktuellen Ausgabe (auch als eMagazine) spricht Axel Hefer nicht nur über seine Erwartungen an Tillmann, sondern auch über seine Nähe zu Fans, Veränderungen im Aufsichtsrat und die schwierige Suche nach einem Hauptsponsor.