Hefer erklärt: So wird Tillmann das neue Gesicht von Schalke 04

Schalke kommt nach außen immer gesichtsloser daher, dem will der Klub mit der Einstellung von Matthias Tillmann als Vorstandsvorsitzendem entgegenwirken. Wie - das erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Der FC Schalke 04 wirkt nach außen immer gesichtsloser. Es gibt aktuell keinen Protagonisten, der im Stande ist, dem Verein die notwendigen Konturen zu verleihen. Alles ist auf viele Einzelne verteilt, das Prinzip der Schwarmintelligenz funktioniert bei einem so emotionalen Klub wie diesem aber eben nur bedingt. Einer, der auch in Bezug auf die Außendarstellung vorangehen soll, ist Matthias Tillmann, der zum 1. Januar als neuer Vorstandsvorsitzender eingestellt wird.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer reagiert beim Thema Außendarstellung grundsätzlich erst einmal unaufgeregt. "Das Wichtigste sind ein langfristiges Konzept und die nötige Ruhe, um das umzusetzen. Das ist wichtiger, als ein Interview mehr oder weniger zu geben", sagt der 46-Jährige im kicker-Interview (Montagsausgabe). "Selbstverständlich schließt das nicht aus, dass ein Verein mindestens ein, zwei Personen braucht, die dauerhaft in der Öffentlichkeit stehen. Aber nicht, weil sie das Scheinwerferlicht suchen - sondern weil sie die Positionen des Vereins selbstbewusst nach außen vertreten."

Tillmann soll "deutlich visibler sein"

Ob Schalke die von ihm angedeuteten Gesichter zu bieten hat? "Ich glaube ja", meint Hefer. "Es geht um die Balance: Zu viel ist definitiv schädlich, zu wenig ebenso." Die perfekte Mischung soll Tillmann finden, das ist der klare Plan, wie Hefer erläutert: "Unsere Erwartung ist, dass Matthias Tillmann deutlich visibler sein wird." Er sei künftig "der Mann, der an der Spitze stehen und nach außen die nötige Ruhe ausstrahlen" werde.

Hefer und Co. sind sich "sicher, dass Matthias Tillmann einen engen Bezug zum Kernprodukt aufbauen wird" - dies war Bernd Schröder, der im Januar 2022 als Vorstandsvorsitzender eingestellt wurde und in diesem Sommer seinen Posten schon wieder räumen musste, nicht gelungen. Hefer: "Schalke 04 bedeutet viel Dynamik, riesiger Druck, komplizierte politische Gemengelagen. Damit darf man nicht fremdeln - und das wird Matthias Tillmann nicht."

Hefer und Tillmann sind alte Bekannte

Hefer wird es wissen, schließlich kennt er den Neuen schon mehrere Jahre. "Wir haben sieben Jahre lang bei Trivago zusammengearbeitet, mehrere Jahre davon auf Vorstandsebene. Wir kennen uns also sehr gut", sagt Hefer, der die eigens ins Leben gerufene Findungskommission für die Suche nach einem Nachfolger Schröders verteidigt. So sei Tillmann "nicht der einzige Kandidat gewesen, es gab eine ganze Reihe von starken Kandidaten. Nur weil ich ihn schon lange und gut kenne, macht ihn das nicht automatisch zum Topkandidaten. Ich habe die Wahl nicht allein getroffen."

Im Gespräch: kicker-Redakteur Toni Lieto mit Axel Hefer (li.).

Tillmanns Erfahrungsschatz sei "sehr breit, und das ist gerade für einen Vorstandsvorsitzenden sehr wichtig. So bringt er neben Erfahrung im Bereich Marketing und Sponsoring auch Kenntnisse in Finanzen, Strategie, Produktentwicklung und Contentproduktion ein." Über das Fußball-Knowhow des 39-Jährigen sagt Hefer: "Er ist Vorstandsvorsitzender, nicht Vorstand Sport. Er wird sich in seiner Rolle in den Sport einbringen, das ist so besprochen. Matthias hat selbst in der 4. Liga gespielt und kennt sich gut im Fußball aus, Detailfragen wird er im Zweifel immer mit den verantwortlichen Personen aus dem sportlichen Bereich klären können."

Im kicker-Interview (Montagausgabe, ab Sonntagabend als eMagazine) spricht Hefer darüber, was auf Schalke schiefgelaufen ist, seit er 2021 den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen hat, und wie er die Kritik von außen an ihm und dem gesamten Gremium wahrnimmt. Zudem spricht Hefer ausführlich über Clemens Tönnies und erklärt, warum der Verein eine abermalige neue Struktur in der Führungsspitze in Erwägung ziehen könnte.