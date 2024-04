Drei Tore in vier Minuten - furioser Start der Gäste. De Jong hebt das Leder halblinks in den Sechzehner in den Lauf von Tillman, der eigentlich von Bochniewicz abgedrängt wird. Doch per Grätsche kommt der Offensivspieler noch an die Kugel und spitzelt diese aus spitzem Winkel ins Netz.