Haller und Neres retten Ajax die durchwachsene BVB-Generalprobe

Ajax Amsterdam hat in der Liga die Auswärtsaufgabe in Heerenveen gelöst - beim kommenden Gegner in Dortmund aber wohl nicht für Schaudern gesorgt.

Ajax Amsterdam hat die Generalprobe für das immens wichtige Champions-League-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gewonnen, sich dabei aber nicht mit Ruhm bekleckert. Vor der Länderspielpause hatte das niederländische Schwergewicht in der Liga überraschend gegen Utrecht gepatzt (0:1), war am Samstagabend also auch um Wiedergutmachung bemüht. Nach 24 Minuten brach ein langer Ball von Blind auch den Bann, Tadic bediente Haller und der ehemalige Frankfurter schob zum 1:0 ein.

In der Folge hätten die Gäste zwingend erhöhen müssen, doch es mangelte an der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Heerenveens Keeper Mous leistete sich zwar kleinere Unsicherheiten, bewahrte sein Team aber auch vor einem höheren Rückstand. Mit dem Seitenwechsel schöpfte der Außenseiter neuen Mut und wurde in der Offensive aktiv. Ajax schwamm plötzlich und hätte sich nach 60 Minuten nicht über ein 1:1 beschweren dürfen - doch Innenverteidiger van Beek traf per Kopf nur das Lattenkreuz.

Ten Hags Wechsel gehen auf

Ten Hag musste reagieren und nahm einen überfälligen Doppelwechsel vor. Dabei bewies er ein goldenes Händchen, denn Joker David Neres köpfte zwölf Minuten nach seiner Einwechslung maßgenau an den linken Innenpfosten - 2:0 (75.). Anschließend war der Wille der tapfer kämpfenden Hausherren gebrochen. Ajax ist zurück in der Erfolgsspur, steht nun bei 22 Punkten aus neun Spielen, wird beim BVB mit diesem Auftritt aber nicht für zittrige Knie gesorgt haben.

Nach dem Dortmunder Gastspiel am Dienstag geht es für Ajax am nächsten Sonntag (16.45 Uhr) mit dem Schlagerspiel gegen Eindhoven weiter, ehe am 3. November das Rückspiel in Dortmund steigt.