Heeger komplettiert Dresdens Torhüter-Team

Dynamo Dresden hat Niklas Heeger unter Vertrag genommen und damit sein Torhüter-Team für die am übernächsten Wochenende startende Drittligasaison komplettiert.

Niklas Heeger schließt sich Dynamo Dresden an. IMAGO/Jan Huebner

Heeger befand sich zuletzt im Probetraining bei den Sachsen und machte dabei Werbung in eigener Sache: "Wir haben in den vergangenen Tagen einen sehr guten Eindruck von Niklas Heeger gewonnen und freuen uns, mit ihm unser Torhüter-Team für die Saison 2022/2023 komplettieren zu können", wird Sport-Geschäftsführer Ralf Becker auf der SGD-Website zitiert.

Der Schlussmann unterschrieb einen Einjahresvertrag und wird in Zukunft mit der Rückennummer 35 auflaufen. "Ich freue mich sehr, dass ich bei der SG Dynamo Dresden die Chance erhalte, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", sagte der 22-Jährige, der sich mit den beiden anderen neuen Torhütern Stefan Drljaca und Sven Müller messen wird. Für Heeger muss der Zweitliga-Absteiger keine Ablöse entrichten, da sein Vertrag beim Karlsruher SC Ende der vergangenen Saison endete.

Heeger wurde in der Nachwuchsabteilung des KSC ausgebildet, über die Stationen SV Sandhausen und VfB Stuttgart kehrte er im Sommer 2021 zu seinem Heimatverein zurück. In der vergangenen Saison kam er für den KSC zu zwei Einsätzen in der 2. Liga - unter anderem beim 2:2 gegen Dresden. "Nicht erst seit dem Spiel mit dem KSC gegen die SGD weiß ich, wie sehr die Dynamo-Fans hinter ihrer Mannschaft stehen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen", sagte er.