Hector zuversichtlich: "Wurden schon andere Ergebnisse gedreht"

Nach dem 1:2 im Hinspiel der Europa-Conference-League-Play-offs ist beim 1. FC Köln der Blick nach der Partie bereits nach vorne gerichtet. Kapitän Jonas Hector gibt sich kämpferisch wie zuversichtlich.

Unter dem Motto "Europa auffressen" stand die bildgewaltige Choreo der Kölner Fans vor Anpfiff des Hinspiels in den Europa-Conference-League gegen Fehervar. 19 Minuten schien es so, als ob der 1. FC Köln den Wunsch des Anhangs entsprechen würde. Der FC führte nach einem Treffer von Florian Dietz mit 1:0, doch dann foulte Julian Chabot als letzter Mann den Ex- Herthaner Palko Dardai und sah dafür die Rote Karte.

In Unterzahl verlor Köln den Faden, konnte ihn erst Mitte der zweiten Hälfte wieder aufnehmen, der Partie aber nach den beiden Gegentoren unmittelbar nach dem Platzverweis keine andere Richtung mehr geben - und verlor am Ende mit 1:2.

Dass die Gegentore zu leicht fielen, fand auch Jonas Hector, gerade der zweite Treffer ärgerte ihn: "Ich glaube das 1:2 ist ein bisschen unnötig." Auch wenn Dardai den Ball "natürlich überragend" trifft. Mut machte dem Kapitän, der auf den Tag genau vor zehn Jahren sein Pflichtspiel-Debüt gegeben hatte, aber dann das Kölner Aufbäumen in Unterzahl. "Da ist auf jeden Fall was drin nächste Woche", zeigte sich Hector bei RTL kämpferisch - und weiter: "Wir waren überlegen mit zehn Mann."

Allerdings spielten er und seine neun Mitspieler sich nur wenige Chancen heraus, prallten immer wieder an der massiven Gäste-Defensive ab. Zwei Möglichkeiten des nach seiner Einwechslung auffälligen Linton Maina waren die dicksten, aber auch die einzig wirklich gefährlichen, im zweiten Durchgang.

Es ist erst Halbzeit

Dennoch ist Hector zuversichtlich, dass sich die Kölner Fans noch weitere tolle Choreos überlegen dürfen, denn: "Da wurden schon ganz andere Ergebnisse gedreht."

Auch Mitspieler Florian Kainz, dessen Vielzahl an Ecken nur selten Gefahr brachten, stieß ins selbe Horn und war nach der Partie "sehr optimistisch, wenn wir unsere Leistung in Ungarn auf den Platz bringen, dass wir das drehen können". Möglichkeit dazu gibt es am Donnerstag ab 19 Uhr (LIVE! bei kicker), wenn das Rückspiel in Ungarn steigt.

sts

Die Choreo der Kölner Fans. IMAGO/Vitalii Kliuiev