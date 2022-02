Hector: "Müssen die Phasen abstellen, in denen wir zu passiv sind"

Die Kölner spielten am Samstagnachmittag 1:1 beim Letzten in Fürth. Kapitän Jonas Hector kündigte "eine Aufarbeitung" der 90 Minuten an.

Kündigte eine Aufarbeiten der 90 Minuten in Fürth an: Kölns Kapitän Jonas Hector. Getty Images

Es sind mitunter nur ein paar Zentimeter, die zwischen dem "Tor des Jahres" und der verpassten Chancen liegen. Diese Erfahrung machten Salih Özcan und der 1. FC Köln in Fürth. als der Mittelfeldspieler eine Flanke von Mark Uth per Hacke und mit voller Absicht an die Latte des Fürther Tors nagelte - es war einer der wenigen Höhepunkte in einer mal attraktiven, mal intensiven, mal vogelwilden Partie im Ronhof, die exakt das Ergebnis verdient hatte, das am Ende notiert wurde.

Jonas Hector, Kapitän und Kopfmensch, ging gleich nach Spielschluss in die Analyse und der Ex-Nationalspieler, der sein 300. Pflichtspiel für den FC bestritt, lag wie so häufig völlig richtig: "Wir müssen", so forderte der Kapitän vor dem Duell mit Angstgegner TSG Hoffenheim am kommenden Sonntag, "die Phasen abstellen, in denen wir zu passiv sind, zu wenig Druck auf den Ball ausüben."

Diese Phasen fielen gegen den fußballerisch eher biederen Aufsteiger nicht so sehr ins Gewicht, gegen die schnellen, technisch versierten und als Tabellen-Fünfter mit Selbstvertrauen voll gepumpten Hoffenheimer kann dieses passive Verhalten böse ins Auge gehen: "Wir dürfen Hoffenheim nicht so spielen lassen", mahnte Hector, kündigte "eine Aufarbeitung" der 90 Minuten von Fürth an, immer im Bewusstsein, eine verdiente Punkteteilung erlebt zu haben, allerdings teilweise mit einer Leistung, die für die kommenden drei Gegner nicht ausreichen dürfte: Nach Hoffenheim muss der FC nach Leverkusen, anschließend gastiert die Dortmunder Borussia in Müngersdorf. Zu wenig Druck - das dürfte jedem klar sein - darf man sich gegen diese Teams nicht erlauben.