Hector krallt sich Riesenslalom-Gold - Brignone wird Zweite

Sara Hector hat Gold für Schweden geholt. Im Riesenslalom siegte sie 30 Jahre nach Pernilla Wiberg, Federica Brignone und Lara Gut-Behrami holten ebenfalls Edelmetall. Emma Aicher sammelte wertvolle Erfahrungen.

Nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Mikaela Shiffrin setzte sich Hector im Riesenslalom durch. Die 30 Jahre alte Schwedin siegte 30 Jahre nach dem Triumph ihrer Landsfrau Pernilla Wiberg vor Federica Brignone aus Italien (+0,28 Sekunden) und Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+0,72). Emma Aicher beendete als einzige deutsche Starterin ihr Debüt auf dem 21. Rang, nachdem sie im ersten Lauf als 30. gerade noch den Sprung ins Finale geschafft hatte.

Shiffrin, Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2018, war bereits im ersten Lauf am siebten Tor ausgeschieden. "Das ist eine große große Enttäuschung", sagte die 26 Jahre alte US-Amerikanerin, "darüber werde ich nie hinwegkommen." Sie betonte allerdings auch: "Ich werde jetzt nicht weinen, das ist nur Energieverschwendung." Bereits am Mittwoch findet der Slalom statt. Shiffrin will an insgesamt sechs Wettbewerben teilnehmen.

Das Rennen im Ticker

Medaillenvergabe im Riesenslalom

Gold: Sara Hector (Schweden) 1:55,69 Minuten

Silber: Federica Brignone (Italien) +0,28 Sekunden

Bronze: Lara Gut-Behrami (Schweiz) +0,72