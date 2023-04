Heckings Sonderlob für sein Juwel: "Nene müssen wir herausheben"

Der 1. FC Nürnberg hat ein neues Juwel. Nathaniel Brown brachte den Club gegen Düsseldorf auf die Siegerstraße - und erhielt ein Sonderlob.

Warum nicht immer so? Diese Frage muss sich der 1. FC Nürnberg gefallen lassen, hat der Club am Samstagmittag mit Fortuna Düsseldorf einen Aufstiegsaspiranten schließlich souverän und hochverdient mit 2:0 geschlagen. Es war "genau die richtige Antwort", sagte Lino Tempelmann, der sich an den blutleeren Auftritt in Kiel am vergangenen Wochenende erinnerte.

Dieter Hecking hatte nach der Niederlage an der Förde seine Startelf auf gleich sieben Positionen verändert, der Nürnberger Trainer und Sportvorstand war auf der Suche nach Zweikampfstärke. "Alle Spieler, die in die Startelf gerückt sind, haben ihren Job gut gemacht. Felix Lohkemper, Benjamin Goller und Lukas Schleimer haben uns die Intensität gegen den Ball gegeben, die uns in den letzten Wochen gefehlt hat", lobte der 58-Jährige.

Tor-Fluch in Halbzeit eins beendet

Ebenfalls neu dabei war Eigengewächs Nathaniel Brown, vor allem dieser Kniff ging auf. Der 19-Jährige verteidigte links hinten, löste dies höchst souverän und stellte Düsseldorf mit seinem Offensivdrang zudem vor große Probleme. Und noch viel wichtiger: Der gebürtige Amberger brachte den FCN nach zehn Minuten mit seinem ersten Profi-Treffer in Führung. "Das hat uns sehr geholfen", so Hecking, der genau wusste, dass seine Mannschaft zuletzt im November ein Tor im ersten Durchgang geschossen hatte.

Brown sorgte somit für den Brustlöser für den abstiegsbedrohten Club - und verdiente sich ein Sonderlob. "Nene müssen wir heute mal herausheben, nicht nur aufgrund seines Tores. Für seine 19 Jahre ist er auch im Zweikampf schon sehr clever und hat seine Gegenspieler nicht zur Entfaltung kommen lassen", so Hecking über sein Juwel, das im vergangenen Juni seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieb.

"Ein sehr bodenständiger Typ"

Auch die Teamkollegen freuten sich sehr für den Youngster, Tempelmann gönne es Brown von Herzen. "Er ist ein sehr bodenständiger Typ, der versucht, auf dem Platz alles richtig zu machen und immer Gas gibt." Das Eigengewächs selbst sprach von einem "besonderen Moment". Sein Tor-Debüt vor den eigenen Fans? "Einfach geil."

Der Sieg lässt den Club mal wieder durchatmen, gesichert ist der Klassenerhalt aber noch lange nicht. "Wir dürfen jetzt nicht denken, nur weil wir heute gewonnen haben, dass das ein Selbstläufer wird. Wir müssen nächste Woche genau dieselbe Leistung abrufen wie heute", blickte Goller bereits auf das anstehende Gastspiel in Hannover am Samstagabend.