Heckings Punktlandung: "Für ganz oben fehlt uns noch ein Bisschen"

Beim 1. FC Nürnberg beginnt die Interpretation der noch laufenden Spielzeit. Es geht mal wieder um die Frage, ob das Glas halbvoll oder halbleer ist.

Auch wenn die Saison noch nicht beendet ist, wird beim und um den FCN herum um ein erstes Fazit gerungen - während sich die Verantwortlichen in ihrem Bestreben, den Club nachhaltig wieder auf die Erfolgsspur zurückzuführen, bestätigt sehen, trauern nicht wenige Fans der vertanen Chance auf den Aufstieg nach.

Beide Sichtweisen sind nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass erstere sich dem Realismus verschrieben haben, und zweitere der Fraktion Emotionen angehören. Es lässt sich sogar beides zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügen: Dass der FCN-Anhang sich nun überhaupt um eine vertane Aufstiegschance grämen kann, ist ein klares Indiz dafür, dass die Saison für die Franken eine gute gewesen ist, beziehungsweise noch ist.

Das ambitioniert klingende Ziel wird erreicht

In den zwei Spielzeiten zuvor schließlich drehte sich noch alles um den Abstieg und wie man ihn vermeiden kann. Und als im vergangenen Sommer die sportliche Leitung vor dem Saisonstart als Ziel Platz 5 bis 8 ausrief, erschien dies zumindest als ambitioniert.

Bei genauerem Blick aber auch als machbar, die Korrekturen des völlig missratenen Umbaus nach dem Bundesliga-Abstieg 2019, der um Haaresbreite nicht in der Folgesaison in der Drittklassigkeit endete, begannen da schon sichtbar zu greifen. Der nach der glücklich überstandenen Abstiegsrelegation gegen Ingolstadt neu verpflichtete Sportvorstand Dieter Hecking hatte erkennbar die richtigen Weichen gestellt, einen guten neuen Trainerstab mit Robert Klauß installiert, den Kader im Rahmen der vorgefundenen Vertragskonstellationen stimmig verändert. Kurzum: Im vergangenen Sommer zeichnete sich ab, dass dieser erneute Umbau den Traditionsverein eine erfolgsversprechende Perspektive gegeben hat.

Hecking: Für oben "fehlt uns noch ein Bisschen"

So gesehen lässt sich diese Saison auch als logisches Resultat einer eingeleiteten Entwicklung sehen. Dass in der Rückrunde sogar der Aufstieg möglich schien und im Umfeld die seltsame Debatte auslöste, ob denn ein Aufstieg nicht zu früh käme, adelt besagte Entwicklung sogar. Und auch wenn die Verantwortlichen die Rückkehr in die Bundesliga schon allein aus finanziellen Gründen sehr gerne schon jetzt realisiert gesehen hätten, so haben sie nie die Gegebenheiten verkannt. "Es hat einen Grund gehabt, warum wir Platz 5 bis 8 als Ziel angegeben haben. Um ganz oben zu landen, fehlt uns unter normalen Umständen noch ein Bisschen", so Dieter Hecking.

Der Sportvorstand hat recht behalten, auch wenn er unlängst nach dem mit viel Leidenschaft errungenen 3:1-Heimsieg über Darmstadt noch darauf hoffte, dass in der Liga im Endspurt die Faktoren "Nervenstärke und Wille" eventuell doch den Ausschlag geben würden und nicht die Kaderqualität. Auch wenn ersteres eine große Rolle spielt, so ist zweiteres unverändert der Schlüssel zum Erfolg. Siehe den am Freitag in der Nachspielzeit mit viel Wucht und Wille, aber auch mit der Klasse eines Simon Terodde errungenen 2:1-Sieg der Schalker in Sandhausen.

Wenn man ganz ehrlich ist, haben uns im Vergleich zu den anderen unterm Strich ein paar Details gefehlt. Tom Krauß

Somit ist auch müßig darüber zu sinnieren, wo der FCN den Aufstieg hat liegen lassen? In der Hinrunde, als er gegen die Vorderen der Tabelle mit Ausnahme von Heidenheim nicht gewinnen konnte, oder in der Rückrunde, als er gegen die Großen zwar punktete, aber gegen die Kellerkinder plötzlich schwächelte? Bei Blickpunkt Sport im BR gab das junge Mittelfeld-Ass Tom Krauß (20) die passende Antwort: "Wenn man ganz ehrlich ist, haben uns im Vergleich zu den anderen unterm Strich ein paar Details gefehlt." Die Hecking'sche Prognose lässt grüßen.

Perspektiven sind besser - die Ansprüche wachsen wieder

Die Voraussetzungen, dass diese Details in der nächsten Spielzeit vielleicht nicht mehr fehlen, sind gegeben. Auch wenn das Bemühen, die Leihe von Krauß mit RB Leipzig zu verlängern, scheitern sollte, bleibt der Kader ein eingespielter, spannender Mix aus erfahrenen und talentierten Spielern. Ein Mix, der in Summe gar stärker sein wird, wenn es Hecking und Sportdirektor Olaf Rebbe gelingt, die Offensivabteilung zu verstärken. Was indes im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren neu für den FCN sein wird: An ihn werden höhere Ansprüche gestellt - und mit denen es umzugehen gilt.

Hauptsponsor verlängert

"Wir wollen weiter organisch wachsen und die nächsten Schritte machen", betont Rebbe, was wiederum das vorwegnimmt, was das Umfeld vom Club erwartet: Er soll um den Aufstieg mitspielen, ob der dann am Ende auch gelingt, steht auf einem anderen Blatt, auf das auch die Konkurrenz das eine oder andere gewichtige Wort schreiben wird.

Was jetzt bereits feststeht: Der Club behält beim Vorhaben organisches Wachsen seinen eingeschlagenen Weg bei, was nichts anderes als Kontinuität heißt. So passt es ins Bild, dass der Hauptsponsor Nürnberger Versicherung seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat.