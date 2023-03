Hecking und die besondere Qualität des 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat gegen Braunschweig wieder ein wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen. Coach Dieter Hecking bleibt trotz aller Freude auf dem Boden - und fordert etwas von seinen Spielern ein.

1:0 gegen Jahn Regensburg, 1:0 gegen den SV Sandhausen und nun ein verdientes 2:0 gegen Eintracht Braunschweig: Der 1. FC Nürnberg ist zu Hause derzeit eine Macht. Und damit nicht genug.

Bei den drei Zu-null-Siegen in Serie wurden stets direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt besiegt. Nach der "runden Leistung von der ersten bis zur letzten Minute" gegen den BTSV hatte Coach Dieter Hecking also allen Grund zur Freude. Gegenüber "Sky" erklärte der 58-Jährige zudem, dass sein fußballerischer Ansatz auch gegen tieferstehende Teams funktioniere.

In den "Sechs-Punkte-Spielen" zur Stelle

Doch nicht nur das. Die im Max-Morlock-Stadion seit über fünf Stunden gegentorlosen Nürnberger können mit der Situation gut umgehen, so Hecking. Dieser ist nicht nur "froh, dass die Mannschaft dem Druck wieder standgehalten hat". Vielmehr erkennt er eine Qualität im Team, die diese "schon in den vergangenen Wochen gehabt hat". Es geht um die richtige Mentalität. "Die Mannschaft hat auch gegen Sandhausen und Regensburg dem Druck standgehalten, in diesen Sechs-Punkte-Spielen - das sollte uns Vertrauen geben."

Hecking freut sich zudem für Jan Gyamerah und dessen ersten Treffer in der 2. Liga seit dem 30. September 2016, der Coach meint jedoch ebenso: "Ich glaube, dass er seine Messlatte höherlegen könnte. Er muss das einfach merken. Heute hat er bewiesen, dass er nicht nur verteidigen, sondern auch spielerische Akzente setzen kann." Tore wie der schöne Treffer aus der Distanz könne der Außenverteidiger "ruhig öfter machen".

Heckings Realismus und die gemeine Messlatte der Spieler

Der erfahrene Trainer Hecking bezog daraus einen simplen Ansatz für seine Spieler. Diese "müssen einfach erkennen, dass sie über ihre Messlatte gehen müssen, wenn sie besser werden wollen". Das Potenzial im Team sei allemal vorhanden.

Vorhanden sind weiterhin auch die Abstiegssorgen beim FCN. Hecking stellte klar, dass noch nichts erreicht sei, "wir stehen noch immer vor der Abstiegszone und müssen einfach den Weg konsequent weitergehen". Am besten schon kommende Woche Freitag bei Arminia Bielefeld, einem weiteren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen diesen wird aber zumindest Gyamerah wegen seiner 5. Gelben Karte sicher fehlen.