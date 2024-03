Hecking über Uzun: "Ab Sommer sicherlich nicht beim 1. FC Nürnberg"

Einmal mehr war Can Uzun der Unterschiedsspieler beim 1. FC Nürnberg. Seine Zeit beim Club läuft aber ab, das gab Sportvorstand Dieter Hecking offen zu.

"Can wird seinen Weg gehen, ab Sommer sicherlich nicht beim 1. FC Nürnberg", sagte der 59-Jährige vor dem 1:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg bei Sky und wollte auch keinen Hehl daraus machen, dass Angebote für Can Uzun reingeflattert sind, schließlich sei er "ein begehrter Spieler auf dem Markt".

Wer genau angefragt hat, das bleibt weiterhin ein Geheimnis. Gespräche mit der Frankfurter Eintracht hatte der 18-Jährige aber schon Ende Februar bestätigt. Nun aber blieb er nach Abpfiff eher vage, noch nicht einmal auf die Frage, ob er denn in der Bundesliga bleiben wolle, ließ er sich festnageln. "Es gibt auch Angebote aus dem Ausland. Man muss alles anschauen - mit meinem Berater und meiner Familie - und dann die bestmögliche Entscheidung treffen", sagte Uzun und betonte, dass er sich im Moment auf Nürnberg fokussiert.

Mit dem FCN hat Uzun, der in der laufenden Zweitliga-Saison 13-mal genetzt und damit 37 Prozent aller fränkischen Treffer markiert hat, noch einiges vor - und mit jedem weiteren Tor steigt auch sein Marktwert. "Ich werde in den Verhandlungen noch einmal anbringen, dass jedes Tor nochmal eine Million mehr bringt", witzelte Hecking, um dann wieder mit dem nötigen Ernst zu sagen: "Wir sind heilfroh, dass wir so ein Talent in unseren Reihen haben, das Woche für Woche mit seiner Abschlussqualität den Unterschied ausmacht."

Hecking übte aber auch Kritik an Uzun, verwies darauf, dass dieser ihm persönlich "im Spiel noch zu oft abtaucht, da hat er nicht immer die Aktionen". So ähnlich war es dann auch in Magdeburg, wo Uzun lange Zeit abgemeldet war. Letztlich reichte ihm eine starke Szene, um das Spiel zu entscheiden.

Großes Lob für Brown

Dem Siegtor vorausgegangen war ein "geiler Spielzug", wie Hecking anmerkte und die "sensationelle Vorbereitung" von Nathaniel Brown ebenso wie die gute "Abstimmung in der Mitte" zwischen Lukas Schleimer und eben dem Torschützen. Lob gab es auch von Uzun, der Browns Aktion mit dem Prädikat "Weltklasse" auszeichnete.

Seinen eigenen Lauf konnte der Stürmer, der sich unlängst entschied, international für die Türkei und nicht für Deutschland zu spielen, wiederum nicht erklären. "Ich schieße einfach dorthin, wo ich denke, dass es am besten passt- und oft klappt's." Coach Cristian Fiel meinte, dass es Uzuns "große Qualität" sei, "dass der Junge immer den Überblick bewahrt, wenn du ihm den Abschluss gibst".

Beim 1. FC Nürnberg bricht dann aber nicht der Wohlstand aus. Dieter Hecking zu den erwarteten Transfereinnahmen bei einem Verkauf von Can Uzun

Gewiss eine Qualität, die auch woanders gefragt ist - und für die so manch interessierter Klub tief in die Tasche greifen würde. In Nürnberg erwartet man durchaus eine hohe Ablösesumme, sollte es zum Transfer kommen. "Wenn so ein Geldregen reinkommen würde, ist das natürlich außergewöhnlich für einen Zweitligisten", gab Hecking zu und schränkte zugleich ein: "Beim 1. FC Nürnberg bricht dann aber nicht der Wohlstand aus."

Bei den Franken sorgt aber nicht nur Uzun für Furore, der Club hat weitere vielversprechende Youngster in seinen Reihen, wie etwa Brown (20) und den erst 17-jährigen Finn Jeltsch. Das sei kein Zufall, merkte Hecking an. "Vor drei, vier Jahren haben wir angefangen, unseren Nachwuchs gezielt zu stärken."

Mit Uzun, Brown und Jeltsch habe man drei Spieler in die erste Elf durchgebracht. Diese Erfolgsgeschichten sollen nun auch "Ansporn für die Jungen im Nachwuchsleistungszentrum sein. Wir wollen jedem die Chance geben, wenn er die nötige Qualität hat."