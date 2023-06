Hecking über Fiel: "Der Schuss sitzt"

Nach einer Saison, die sich der FCN im vergangenen Sommer nicht in seinen schlechtesten Träumen ausgemalt hatte, ist der Traditionsverein nun mit frischem Optimismus in die Vorbereitung auf seine fünfte Zweitliga-Saison am Stück gestartet. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem neuen Cheftrainer Cristian Fiel.

"Neue Impulse" hat kürzlich Sportdirektor Olaf Rebbe auf die Frage geantwortet, was sich der FCN von Cristian Fiel erwartet, den der Verein vor zwei Jahren holte, um die U 23 zu trainieren. Und das machte der Deutsch-Spanier so gut, dass er vor wenigen Wochen dem Club die nachvollziehbarste und beste Lösung schien, den verwaisten Trainerposten bei den Profis zu besetzen.

Sportvorstand Dieter Hecking hatte den 43-Jährigen, den er einst in Aachen als Spieler unter seinen Fittichen hatte, schon im Oktober 2022 für diese Rolle ausgeguckt, als er einen Nachfolger für den beurlaubten Robert Klauß suchte. Doch damals kamen beide nach einem längeren Gespräch zu dem Schluss, dass es der falsche Zeitpunkt sei.

Ein Grund dafür war der Umstand, dass Fiel die U 23 nicht verlassen wollte, nachdem sie nach vielen, mitunter schwierigen Monaten des Einstudierens den Fußball spielte, für den er steht: viel Ballbesitz, viel Mut, hohes Tempo und hohe Intensität in beide Richtungen. "Ich hätte ihm damals schon voll und ganz die Aufgabe zugetraut", so Hecking im Rückblick. Es kam bekanntlich anders und zur Lösung Markus Weinzierl, von der sich der Sportvorstand Mitte Februar wieder trennte, um dann selbst in Doppelfunktion das Traineramt zu übernehmen.

Emotional-empathische Art kommt gut an

Auch da war Fiel ein Thema, doch Hecking entschied, dass es für den damaligen U-23-Coach in Anbetracht der sportlich höchst misslichen Lage der Profis besser wäre, zunächst als Co-Trainer mit ihm "als Schutzschild" den Sprung nach oben anzugehen. Ob Fiel wirklich ein Schutzschild benötigte, sei mal dahingestellt, schließlich betreute er in der 2. Liga von Februar bis Dezember 2019 mit Dynamo Dresden bereits einen Verein mit viel Wucht und Tradition.

Nicht zu vergessen, das Ansehen, das sich Fiel beim FCN innerhalb des Vereins auf allen Ebenen durch seine Arbeit wie auch sein Auftreten erworben hat. Seine Handschrift war bei der U 23 selbst mit einem Auge zu erkennen, mit seiner emotional-emphatischen Art rannte er bei den Spielern wie auch generell im Verein überall offene Türen ein - ein im Wortsinn mitreißender Typ zu sein, ist ein Urteil, das sie in Dresden noch heute über ihren ehemaligen Kapitän und Cheftrainer fällen.

"Basis muss das Verteidigen sein"

"Nachdem ich ihn in den vergangenen Monaten als meinen Partner noch intensiver kennengelernt habe, muss ich mit meinem Vorschusslorbeer vorsichtig sein", erklärt Hecking lächelnd, um ernst anzufügen, dass er wie der gesamte FCN sicher sei, dass "der Schuss sitzt". Dass dies für den zuletzt in die Kritik geratenen Sportvorstand ein Muss ist, muss wohl nicht groß erwähnt werden, Fiel ist der vierte Cheftrainer binnen eines Jahres.

Somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn Hecking betont, dass es nur ein Teilaspekt sei, dass ein attraktiv-offensiver Spielstil Fiels Markenzeichen ist. "Die schönste Spielweise interessiert nicht, wenn du verlierst. Nur Erfolg ist das, was zählt", sagt Hecking im Hinblick auf seine unlängst getätigte Aussage, dass Fiel auch für Spektakel steht.

In eben diese Kerbe schlägt auch sein neuer Cheftrainer, ein offensiv denkender Fußballliebhaber und bekennender Fan von Pep Guardiola: "Die Basis muss gerade in dieser engen, ausgeglichenen Liga das Verteidigen sein. Wenn du im Spiel gegen den Ball nicht eine hohe Intensität an den Tag legst, wird dir das schönste Offensivspiel nichts nutzen." Gesagt, um mit einem breiten Grinsen anzufügen, dass ihm ein 4:3 lieber sei als ein 0:0.

Fiel fordert Talente: "Jeden Tag zeigen, dass sie unbedingt wollen"

Apropos Intensität - den Gegner stressen, ihm so viele Probleme wie möglich bereiten, gehört zu Fiels Philosophie wie seine Vorliebe für ein 4-3-3. Was das bedeutet, haben seine Schützlinge am ersten Trainingstag auf dem Platz bei den zwei Einheiten gleich mal zu spüren bekommen. Lockerer Auftakt war ganz und gar nicht, Fiel und sein Trainerstab gingen sogleich in die Vollen: "Ich denke, es wird jeder froh sein, nach den zwei Einheiten nach Hause zu gehen."

Ich denke, es wird jeder froh sein, nach den zwei Einheiten nach Hause zu gehen. Cristian Fiel

Das Prinzip des Forderns ist gerade für den Talentförderer Fiel ein Muss. "Wir haben unstrittig viele Talente. Was der Verein ihnen an Möglichkeiten gibt, ist außergewöhnlich", so der FCN-Coach über die sechs Nachwuchskräfte, die in die Vorbereitung mit eingestiegen sind. "Sie bekommen jeden Tag die Chance, die müssen sie aber auch nutzen, indem sie uns jeden Tag zeigen, dass sie unbedingt in die Mannschaft wollen."

Uzun spielt in der kommenden Saison in Nürnberg - und wird wohl nicht verkauft

Das gilt selbstredend auch für Offensivtalent Can Uzun, obgleich ihm in den Planungen eine Rolle als hängende Spitze oder als Zehner zukommt. Dass an dem 17-Jährigen neben den türkischen Erstligisten Fenerbahce und Galatasary auch etliche Bundesligisten interessiert sind, ist ebenso verbrieft wie der Umstand, dass Uzun in der nächsten Saison den Club-Dress tragen wird (der kicker berichtete).

Als Möglichkeit stand aber zuletzt im Raum, dass ein Verein ihn nun für rund 1,5 bis 2 Millionen kauft, um Uzun in der kommenden Saison in Nürnberg zu belassen. Eine Variante, die der FCN wohl verwerfen wird, wenn nicht jetzt bereits eine dermaßen hohe Offerte kommt, die der Verein gar nicht ablehnen darf. Passiert dies nicht, setzen die Franken darauf, dass Uzun in der 2. Liga nun so auftrumpfen wird, dass sein Marktwert im nächsten Sommer um Etliches höher sein wird.