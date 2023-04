Hecking: "Stuttgart hat sehr, sehr viel zu verlieren"

In der Liga spielt Nürnberg eine verkorkste Saison, im Pokal kann der Club nun etwas Großes erreichen. Im Viertelfinale gegen Stuttgart ist der FCN zwar nicht der Favorit, Coach Dieter Hecking weiß aber sehr wohl, was für sein Team spricht.

Die Vorbereitung auf den kommenden Gegner hat sich für die Nürnberger extrem erschwert, da sich Stuttgart am Montag von Bruno Labbadia trennte und Sebastian Hoeneß als Nachfolger installierte. "Sebastian Hoeneß hat sicher nicht die ganz große Möglichkeit so viel zu ändern zum Spiel bei Union (0:3-Niederlage des VfB, d.Red.)", so Hecking auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Generell ist es so, dass wir auf uns schauen müssen. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzubringen, unabhängig davon, dass Stuttgart als Bundesligist Favorit ist."

Auf dem Papier sind die Schwaben favorisiert. Allerdings rechnen sie sich in Nürnberg natürlich einiges aus gegen den Tabellenletzten der Bundesliga. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte der VfB nur einen mickrigen Punkt. "Die Mannschaft kann sich drauf freuen, das Stadion wird ausverkauft sein, wir werden tolle Pokalstimmung haben. Es liegt auch an uns, ob diese Stimmung aufkommt. Wir wollen zeigen, dass wir bestehen können", so Hecking.

Für den Club ist es auf jeden Fall ein besonderes Spiel, mit dem Einzug ins Halbfinale kann etwas Großes erreicht werden in einer Saison, die alles andere als nach Plan läuft. Mit Rang 13 hinkt Nürnberg den eigenen Erwartungen weit hinterher, der Vorsprung auf Tabellenplatz 16 beträgt nur drei Punkte. Aber die Liga ist für die 90 oder mehr Minuten am Mittwoch egal. "Normaler Alltag ist das nicht. Das Grummeln in der Stadt ist da. Die Leute fiebern diesem Spiel entgegen, wir auch", freut sich Hecking.

Hecking: "Wir können sehr viel gewinnen"

Nominell ist Stuttgart zwar besser besetzt, aber das muss im Pokal ja nichts bedeuten, wie schon etliche Beispiele in der Vergangenheit gezeigt haben. "Wenn wir es schaffen, den VfB auf ein gewisses Niveau runterzuziehen, dann sind wir nicht chancenlos. Wenn die Tür aufgeht, müssen wir versuchen, durchzukommen. Das werden wir von der ersten Minute an versuchen", fordert Hecking, der bei seinem Team einen nicht unerheblichen Vorteil sieht: "Der VfB Stuttgart hat morgen sehr, sehr viel zu verlieren. Wir können sehr viel gewinnen. Diese Situation könnte uns bei einem entsprechenden Spielverlauf in die Karten spielen."