Hecking-Nachfolger gefunden: Chatzialexiou wird Sportvorstand in Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat die seit der Trennung von Dieter Hecking vakante Position des Sportvorstandes neu besetzt. Die Wahl fiel auf Joti Chatzialexiou.

Neu in Nürnberg: Joti Chatzialexiou. IMAGO/Treese

Die vergangene durchwachsene Saison des 1. FC Nürnberg hatte personelle Folgen. Dieter Hecking musste seinen Posten als Sportvorstand Anfang Mai räumen, nachdem der Club in den vier Jahren unter seiner Leitung sportlich keinen Schritt weiter gekommen war. Stefan Heim, Leiter der Stabsstelle Stadionentwicklung, übernahm kommissarisch den zweiten Vorstandsposten, parallel machte sich der Aufsichtsrat auf die Suche nach einem Nachfolger.

Mehrere Namen kursierten um den Valznerweiher, in die engere Auswahl schafften es Alain Sutter, Benjamin Schmedes und Joti Chatzialexiou. Letzterer hat nun den Zuschlag bekommen und am Mittwoch in Nürnberg einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Chatzialexiou soll künftig die sportliche Gesamtverantwortung beim Club übernehmen und zusammen mit Niels Rossow und Stefan Heim den dreiköpfigen Vorstand des FCN bilden.

"Er ist ein ausgewiesener Fußballfachmann, der enorme Qualitäten und eine Menge Expertise in vielfältigen Bereichen des Fußballs mitbringt. Wir hatten sehr erfrischende Gespräche, in denen er uns mit seinen Ideen und Vorstellungen genauso überzeugt hat, wie mit seiner Persönlichkeit", begründet Peter Meier, Aufsichtsratsvorsitzender des FCN, die Personalentscheidung.

DFB auf eigenen Wunsch verlassen

Chatzialexiou war seit 2003 beim DFB in verschiedenen Funktionen tätig. Zum 1. Januar 2018 war er zum Sportlichen Leiter Nationalmannschaften ernannt worden und in dieser Rolle unter anderem für Reformen in der Talentförderung zuständig. Zudem trieb er als einer der Hauptverantwortlichen das langjährige "Projekt Zukunft" voran, aus dem auch die Umgestaltung der Junioren-Ligen hervorging.

Nach 20 Jahren beim DFB hatte Chatzialexiou den Verband zum Jahresende 2023 jedoch auf eigenen Wunsch verlassen. Grund für den Abschied damals war, dass er nach zwei Jahrzehnten Verbandsarbeit "andere Themenfelder bespielen" wollte - ein Wunsch, dem die DFB-Spitze auch wegen der großen Wertschätzung für Chatzialexiou entsprach. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es Gerüchte rund um ein Engagement im Vereinsfußball - unter anderem beim VfB Stuttgart - gegeben. Chatzialexious Weg sollte aber nach Nürnberg führen.

"Überzeugt davon, vieles bewegen zu können"

Bei den Franken soll Chatzialexiou gemeinsam mit Sportdirektor Olaf Rebbe einen Umbruch vorantreiben. Bereits zehn Spieler hatte der Club nach dieser Saison verabschiedet, weitere dürften folgen. "Mein großes Ziel ist es, beim und mit dem traditionsreichen Club sportlich neue Impulse zu setzen und damit meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beizutragen. Ich möchte die mittelfristige Weiterentwicklung des Profi-Teams mit Leidenschaft und Ehrgeiz vorantreiben und bin überzeugt davon, mit meinen Erfahrungen, die ich über Jahre hinweg im Nachwuchs- und Übergangsbereich sammeln konnte, vieles bewegen zu können", wird Chatzialexiou zitiert.

Der FCN wird seinen neuen Sportvorstand am kommenden Montag, den 3. Juni, im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen.