Hecking nach Nürnberger Pokal-Aus: "Viel Positives"

Nach einem engagierten Pokal-Auftritt gegen den VfB Stuttgart richtet der 1. FC Nürnberg den Blick gleich wieder auf den Abstiegskampf in Liga 2. Johannes Geis ärgerte sich über das Gegentor.

Dieter Hecking ist nach dem Pokal-Aus am Samstag in der 2. Liga gegen den KSC gefordert. IMAGO/Zink

Lange bot der 1. FC Nürnberg dem favorisierten Bundesligisten aus Stuttgart im DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwochabend Paroli, erst VfB-Joker Enzo Millot brachte die Schwaben spät auf die Siegerstraße. "Solange die Beine das Tempo gehen konnten, haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, dem ich viel Positives abgewinnen kann", analysierte Club-Trainer Dieter Hecking im Nachgang.

Besonders in der ersten Halbzeit stellte der Zweitligist die Gäste aus dem Oberhaus vor Probleme und ließ defensiv kaum etwas zu - viele Chancen sprangen jedoch auch für die Gastgeber nicht heraus: "Sie waren wie wir in den Zweikämpfen sehr präsent. So ist es ein verdientes Ausscheiden. Trotzdem hat meine Mannschaft das gut umgesetzt, was wir ihr mitgegeben haben", fuhr der Übungsleiter der Franken fort.

Geis über das Offensivspiel des FCN: "Keine zwingende Torchance herausgespielt"

Heckings Mittelfeldmann Johannes Geis bewerte die Leistung der Franken ähnlich - die Entstehung des Gegentors wurmte den Routinier dennoch: "Beim 0:1 werden wir im eigenen Stadion ausgekontert. Das war ärgerlich und saubitter für uns." Zudem habe sich der Club "keine zwingende Torchance herausgespielt, das kann man bemängeln".

Für die kommenden Wochen im Abstiegskampf in der 2. Liga nimmt Coach Hecking dennoch Positives mit: "Wenn wir die Intensität wie heute wieder auf den Platz bringen, dann bin ich zuversichtlich, dass die Ergebnisse kommen, die wir brauchen." Drei Punkte Vorsprung hat der Club (29 Zähler) dort als 13. auf den Relegationsplatz, den derzeit Jahn Regensburg (26) innehat.

Geis' Nebenmann im Mittelfeld, Jens Castrop, der nach einer guten Stunde mit muskulären Problemen ausgewechselt worden war, gab die Devise für die kommenden Tage - der FCN empfängt am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) den KSC - vor: "Viel schlafen, gut essen, behandeln lassen und dann müssen wir am Samstag wieder auf den Punkt da sein."

Club gibt Stellungnahme zu Vorfällen nach Spielende ab

Am Donnerstag äußerte sich der Club zudem zu den Ereignissen weit nach Spielende. Einige Zeit nach Abpfiff im Max-Morlock-Stadion sei es am Mittwochabend "zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Anhängern des 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart" gekommen, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgab. Die Nürnberger, die den Vorfall "auf das Schärfste" verurteilten, wollten die Geschehnisse mithilfe von Videomaterial gemeinsam mit Ordnungsdienst und Polizei aufarbeiten. Der VfB Stuttgart äußerste sich Stand Donnerstagmittag bislang nicht zu den Ereignissen.