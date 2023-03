Hecking: "Mich interessiert nur Darmstadt!"

Auf den 1. FC Nürnberg warten inklusive Pokal drei Heimspiele in Folge. Das erste am Freitag (18.30 Uhr) gegen Tabellenführer Darmstadt 98. Ein Team, dem Coach Dieter Hecking ein überragendes Zeugnis ausstellt.

Nein, das Pokalviertelfinale gegen den VfB Stuttgart interessiert Hecking aktuell überhaupt nicht. Der Nürnberger Trainer fragte bei der Spieltags-Konferenz zunächst erstmal nach, wann das Spiel denn stattfinde. Dienstag? Mittwoch? "Ich merke, dass in Nürnberg viel zu viel über das Pokalspiel geredet wird. Das bringt uns morgen nichts", meinte er. "Mich interessiert nur Darmstadt!", stellte der FCN-Trainer klar. Und er gehe davon aus, dass auch seine Schützlinge sich erst morgen nach dem Abpfiff gegen 20.20 Uhr mit Stuttgart beschäftigen werden.

Das ist die im Moment vielleicht kompletteste Mannschaft, deshalb stehen sie zu Recht da oben. Dieter Hecking

Denn auf den Club warte mit dem Spitzenreiter ein Team, das "geschlossen" auftrete sowie mit "hoher Intensität und Flexibilität in der Offensive" agiere. "Darmstadt ist auch in der Breite gut aufgestellt und hat im Winter noch einmal nachgelegt" und verfüge über Spieler, die die 2. Liga absolut verinnerlicht hätten. "Das ist die im Moment vielleicht kompletteste Mannschaft, deshalb stehen sie zu Recht da oben."

Die Schwere der Aufgabe ist Hecking also bewusst, den Begriff Außenseiterrolle schiebt er aber dennoch beiseite. "Jeder kann jeden schlagen in dieser Liga", betont der 58-Jährige. "Wir werden sehen, wie die Dinge umgesetzt werden, die wir den Spielern an die Hand gegeben haben."

Auch Blum und Horn sind wieder fit

Seinem Team bescheinigte er jedenfalls gute "Intensität und Arbeit" in der länderspielfreien Zeit. "Der Trainingsplatz war sehr gut gefüllt", berichtete Hecking von der durch 23 fitte Spieler erhöhten Konkurrenzsituation, die auch durch die "Optionen" Danny Blum und Jannes Horn befeuert werde.

Der Coach, der "Spiele mag, wo du dich mit dem Besten messen kannst", mag trotz der Qual der Wahl auch die "volle Kapelle, weil man sich zu besseren Leistungen treiben kann". Diese sind sicherlich notwendig, um gegen den "stärksten Gegner" nach den Punktgewinnen gegen Braunschweig (2:0) und in Bielefeld (2:2) weiter im Aufwind zu bleiben: "Wir brauchen eine Steigerung."