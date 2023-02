Der 1. FC Nürnberg hat zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer gewechselt. Sportvorstand Dieter Hecking kann und muss Dieter Hecking retten. Ein Kommentar von kicker-Reporter Chris Biechele.

Der 1. FCN ist immer für eine Überraschung gut. Nicht wegen des Umstands, dass er mit Markus Weinzierl den zweiten Trainer in der laufenden Saison entlassen hat. Die Situation hat mit dem 0:5 in Heidenheim eine derart ungute, besorgniserregende Entwicklung genommen, dass der branchenübliche Griff zum vermeintlichen Allheilmittel Trainerwechsel nachvollziehbar ist.

Zumal Markus Weinzierl zur Qualität des Kaders meinte, dass diese überschätzt werde und man mit dem Kader in dieser Zusammensetzung nicht viel mehr erreichen könne. Auch wenn er den gebrauchten Tag in Heidenheim dabei explizit ausklammerte, so musste der FCN angesichts der akuten Abstiegsgefahr handeln. Wenn der eigene Trainer, der in der Winterpause maßgeblich an der Zusammenstellung des Kaders mitwirkte, nun derart an der Mannschaft zweifelt, ist die Entscheidung in Verbindung mit dem Nicht-Erkennen eines Fortschritts ein Stück weit unausweichlich.

Doch nun zu der Überraschung, die nur auf den ersten Blick eine solche ist. Dass Sportvorstand Dieter Hecking nun auch das Traineramt bis zum Sommer übernimmt, ist erstens ein Schritt, den er immer wieder kategorisch ausschloss. Nicht zu vergessen, dass dieser ein gewagter und mutiger ist. Der Nürnberger Aufsichtsratschef Dr. Thomas Grethlein zollte ihm dafür auch ausdrücklich Respekt, weil Hecking damit ja auch seinen eigentlichen Posten als Sportvorstand gefährde.

Wie wahr, sollte Hecking nicht die Wende schaffen und den Klassenerhalt gar nicht oder nur mit großem Ach und Krach schaffen, ist eine Rückkehr auf den Stuhl des Sportvorstands schwer vorstellbar.

So weit, so überraschend. Man kann diesen Schritt aber auch nachvollziehen, weil der Situation geschuldet nennen und mit einer anderen Überschrift versehen: Hecking kann und muss Hecking retten. Die gefährliche Nicht-Entwicklung in seiner nunmehr gut zweieinhalbjährigen Ära fällt mittlerweile längst nicht mehr in erster Linie auf seine von ihm ausgewählten und entlassenen Trainer Robert Klauß und Weinzierl zurück, sondern auf ihn als Sportvorstand. Hätte nun Trainer Nummer drei auch nicht entsprechend gezündet, wäre er nicht mehr haltbar gewesen.

So aber kann Hecking nun selbst einiges geraderücken. Bringt er, der erfahrene und einst nachweislich erfolgreiche Fußballlehrer die Mannschaft zum Funktionieren und damit ins Laufen, demonstriert er, dass er als Sportvorstand bei der Zusammenstellung des Kaders doch nicht so falsch gelegen hat. Er jedenfalls ist felsenfest überzeugt, dass in der Mannschaft deutlich mehr Potenzial steckt, als sie seit Wochen, nein, seit Monaten auf den Platz bringt. Und da er um ihre Stärken wie Schwächen besser weiß als jeder Außenstehende, ist das Risiko bei genauer Betrachtung kleiner als angenommen. Das Risiko ist vielmehr seine große Chance.

Die Verunsicherung ist nicht mit einem Fingerschnippen zu beseitigen

Ein Selbstläufer wird seine Mission freilich nicht. Die bisherige Spielzeit hielt für die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangene Mannschaft so viele Enttäuschungen parat, dass die Verunsicherung nicht mit einem Fingerschnippen zu beseitigen ist. Und so braucht Hecking schnell möglichst Erfolgserlebnisse, und dies gleich am Samstag im Kellerduell mit Schlusslicht Sandhausen. Dass die Lage eine komplizierte ist, weiß der neue FCN-Trainer nur zu gut, deswegen kassierte er auch gleich mal sein als Sportvorstand ausgegebenes Ziel der Rückrunden-Aufholjagd ein und macht das derzeit einzige nachvollziehbare: Er ruft den Abstiegskampf aus.

Diesem Ziel will und soll nun laut dem trainierenden Sportvorstand alles untergeordnet werden, tiefergehende Analysen, wie und weshalb der FCN überhaupt in diese Situation geraten konnte, soll es erst nach der Saison geben. Kein Widerspruch, doch das Hinterfragen muss auch erfolgen, wenn der Trainer Hecking den erwünschten Erfolg hat - und zwar gründlich.