Hecking ist sich sicher: "Der Club und die Arminia spielen nächste Saison in der 2. Liga"

Die Gefahr der Abstiegsrelegation bannen oder sie vergrößern - im Zeichen dieser beiden Extreme geht der 1. FCN in sein Abstiegsduell am Sonntag gegen Hansa Rostock im Max-Morlock-Stadion.

Dass es am vorletzten Spieltag für den Club noch um richtig viel geht, das hatten sich bei dem Traditionsverein vor Saisonbeginn Verantwortliche, Spieler wie Fans innständig gewünscht - allerdings in dem Sinn, dass der Club darum spielt, sich nach oben verabschieden zu können. Dass er stattdessen darum kämpfen muss, überhaupt in der Liga bleiben zu dürfen, ist ein Szenario, das im vergangenen Sommer nicht mal der größte Pessimist an die Wand geworfen hätte.

Zwei Traditionsklubs im Fernduell

Auch wenn das Warum die Frage schlechthin beim FCN ist, so rückt sie vorerst komplett in den Hintergrund. Nur das Hier und Jetzt zählt, sprich das Zwei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz 16 gilt es zu verteidigen. Dort steht mit der Arminia aus Bielefeld ein Klub, der im Sommer ebenfalls mit dem Ziel Bundesliga in die Saison gestartet war. Weitere Parallele der beiden vermeintlichen Hochkaräter: Je ein Mitglied der Hecking-Familie arbeitet bei ihnen. In Ostwestfalen Jonas in der Scouting-Abteilung, im Frankenland bekanntlich sein Vater Dieter derzeit noch in der Doppelrolle als Trainer und Sportvorstand.

Eine kuriose Randnotiz im Fernduell der beiden renommierten Klubs, die so nur der Fußball schreiben kann - und die doch zugleich irrelevant ist. Somit sieht Hecking Senior auch keinen Grund, nicht mehr wie üblich fast täglich mit dem Junior zu telefonieren. "Wir sprechen ja bei Weitem nicht nur über Fußball", so der FCN-Coach - und selbst wenn, welche Geheimnisse könnte der eine dem anderen schon verraten, die den Ausgang der Saison beeinflussen könnten? Richtig, keine!

Arminia durch Erfolgserlebnis im Vorteil?

Letzteres obliegt nun fast ausschließlich den Spielern, ihren Beinen wie auch ihren Köpfen. Wer wie mit der Drucksituation mental besser umgehen kann, wird eine entscheidende Rolle spielen, wobei der FCN unstrittig die bessere Ausgangsposition hat. Anders ausgedrückt: Gewinnt er zweimal, ist er vor der Arminia, gewinnt sie auch zweimal, wird sie gewiss den Relegationsrang an Rostock oder Braunschweig weiterreichen - selbst der SpVgg aus Fürth könnte die Saisonverlängerung drohen, wenn sie zweimal verliert.

So gesehen ist die salomonische Prophezeiung des FCN-Coachs, dass der Club und die Arminia in der nächsten Saison der 2. Liga wieder gegeneinander spielen werden, alles andere als eine Unrealistische. Einen Unterschied macht er dennoch aus: Nach dem Last-Minute-Sieg der Bielefelder auf dem Betzenberg, ist dort die Stimmung wieder vom Glauben an sich geprägt, während sie beim FCN wie immer negativ sei. Nun ja, sie ist so negativ, dass am Sonntag 38.000 Zuschauer kommen, und dass im ganzen Frankenland bei den Sportinteressierten der Club das Gesprächsthema Nummer eins ist und die allermeisten mit ihm mitfiebern. Und wenn der eine oder andere bereits die Relegations-Glocken für den FCN läuten hört, so ist dies allein rein mit Blick auf diese Spielzeit auch ein Stück weit nachvollziehbar.

Klassenerhalt am Sonntag? "Das brauchen wir nicht groß zu feiern"

Und für das denkbare Szenario, dass der FCN am Sonntag den Liga-Verbleib perfekt macht, weil er gewinnt, und die Arminia tags zuvor das Ostwestfalen-Duell mit Paderborn verloren hat, lassen sich jetzt schon euphorische Jubelszenen im Nürnberger Stadionrund vorhersagen - auch wenn es eigentlich mit Blick auf das ursprüngliche Saisonvorhaben nicht allzu viel zu bejubeln gibt, wie Hecking selbst betont: "Wir hätten dann unser Minimalziel erreicht, das brauchen wir nicht groß zu feiern."

Fürwahr, kurz durchatmen, kurz jubeln, um dann nüchtern und knallhart Resümee ziehen, muss dann die Devise beim FCN lauten. Wobei es mit dem reinen Bilanzieren nicht getan ist, am Ende braucht der FCN auf allen Ebenen eine neue, klare Strategie, ein Weiter-so verbietet sich.

Der Club dreht sich im Kreis

Als Hecking vor drei Jahren beim FCN den Posten als Sportvorstand antrat, sagte er, er wolle das Gesicht des FCN sein. Das wird nicht reichen, und es wird ebenso nicht reichen, wenn er publikumswirksam die volle Verantwortung für diese Spielzeit übernimmt: Er muss nachvollziehbare, zukunftsträchtige und visionäre Pläne auf den Tisch legen, hinter denen sich alle im Verein, weil erfolgsversprechend, versammeln können. Die nackte Bestandsaufnahme der jüngeren Vergangenheit wie auch der Hecking-Ära fällt erst mal sehr ernüchternd aus: Das letzte große Hallo war der Bundesliga-Aufstieg 2018, seitdem geht es, abgesehen von dem leichten Aufwärtstrend in der Saison 21/22, nur abwärts.

Wenig anders liest sich die Hecking-Bilanz: Nach der Last-Minute-Rettung 2020 in der Abstiegsrelegation gekommen, hat der 58-Jährige zunächst schlagartig für Ruhe in einem zutiefst verunsicherten Verein gesorgt und auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft übermitteln können, die sich allerdings unterm Strich nicht erfüllt hat - auch wenn die vorausgegangene Spielzeit eine war, auf der man ambitioniert aufbauen hatte können. Nun aber nach einer Drei-Trainer-Saison steht der FCN fast wieder nahezu an der Stelle, an der ihn Hecking vor drei Jahren übernommen hat.

Passend dazu, dass sich auch die Finanzen ähnlich düster präsentieren, weil der Club deutlich über seinen Verhältnissen gelebt hat und lebt. Dass der FCN die Lizenz nur unter Auflagen und Bedingungen erhalten hat, wird besonders bitter, wenn man sich Folgendes vor Augen hält: Der Sportvorstand hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Nettogewinn von fast vier Millionen Euro erwirtschaftet und zudem für diese Spielzeit die Ausgaben für den Kader um fast eine halbe Million Euro reduziert. Nicht zu vergessen, dass die treue Anhängerschar für einen Zuschauerschnitt von rund 30 000 sorgt, eine Zahl, von der sie in Darmstadt oder Heidenheim beispielsweise nicht mal zu träumen wagen.

Umdenken auf allen Ebenen notwendig

Und ganz kurios wird es, wenn der Sprecher des Aufsichtsrats dann diese treuen Fans als Problem ausmacht. So geschehen nach der zweiten Trainerentlassung im Februar. Da sinnierte Dr. Thomas Grethlein öffentlich kurz darüber, was denn sein Gremium falsch mache, dass der FCN nicht vorankomme? Dies könnte daran liegen, dass sein Gremium seiner Kontrollfunktion nicht entsprechend gerecht wird. Auf diese naheliegende Möglichkeit ging er mit keiner Silbe ein, jenen flüchtigen Moment der Selbstkritik kassierte er hingegen fast im gleichen Atemzug wieder ein, indem er auf das angeblich zu kritische Nürnberger Publikum verwies.

Wie gesagt: Ein Weiter-so verbietet sich beim FCN, und dies auf allen Ebenen.