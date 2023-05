Hecking: "In Franken hätte sich keiner gefreut, wenn wir abgestiegen wären"

Mit dem 1:0 beim SC Paderborn ist die Saison für den 1. FC Nürnberg beendet. Der Club hat den drohenden Sturz in die Abstiegsrelegation aus eigener Kraft vermieden und damit - glaubt man Dieter Hecking - ganz Franken etwas erspart.

Am Ende der Pressekonferenz formulierte Dieter Hecking noch einen Satz, den sie auch bei der SpVgg Greuther Fürth registriert haben dürften. Kurz bevor sich der Sportvorstand und scheidende Trainer des 1. FC Nürnberg erhob, um das Podium zu verlassen, sagte er: "In Franken hätte sich keiner gefreut, wenn wir abgestiegen wären."

Die Frage, ob der Club in der kommenden Saison zweit- oder drittklassig ist, stand am Sonntagnachmittag zwar gar nicht auf der Tagesordnung, als der FCN am letzten Spieltag beim SC Paderborn zu Gast war - der Sturz in die Abstiegsrelegation drohte den Nürnbergern aber sehr wohl.

Dass das Thema dank eines 1:0 vom Tisch war, freute Hecking. Weil Konkurrent Arminia Bielefeld 0:4 in Magdeburg verloren hatte, hätte seine Mannschaft zwar auch verlieren können, ohne auf Rang 16 zu stürzen, dennoch hob Hecking die Eigenleistung seiner Spieler hervor. "Es ist gut, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben", sagte der 58-Jährige und sprach seinem Team ein Lob für die mentale Stärke aus: "Es war richtig gut, wie die Mannschaft mit den Widrigkeiten der letzten Woche und der letzten Monate in diesem Spiel, in dem richtig Druck auf dem Kessel war, umgegangen ist."

Das ist etwas Bemerkenswertes. Dieter Hecking zu Nathaniel Brown und Can Uzun

In der Trainingswoche vor der Partie in Paderborn waren gleich mehrere Spieler außen vor gewesen, Florian Flick zog sich am Donnerstag sogar einen Mittelfußbruch zu und fügte sich damit ein in eine ganze Reihe schwerer Verletzungen im Laufe dieser Saison.

Dennoch lieferte der Club in Paderborn - wie schon das eine oder andere Mal in diesem Jahr - zumindest dann, als er vollkommen mit dem Rücken zur Wand stand. Weil es trotzdem ein rundum unbefriedigendes Jahr war, stellt sich nun auch die Frage, ob Hecking als Sportvorstand weitermacht oder nach dieser desaströsen Saison ausscheidet.

Was er für sich in Anspruch nehmen kann, ist das Heranführen junger Spieler wie Nathaniel Brown (19) und Can Uzun (17). Beide hatten in Paderborn in der Nürnberger Startelf gestanden und ihre Sache gut gemacht. "Das ist etwas Bemerkenswertes", meinte Hecking, bevor er wenig später den Franken-Satz loswurde.