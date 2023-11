Heck sitzt gegen Magdeburg auf der Bank - Schweinsteiger "verlor die Kabine"

Im ersten Pflichtspiel nach der Trennung von Tobias Schweinsteiger wird Martin Heck gemeinsam mit Tim Danneberg die Hauptverantwortung für den VfL Osnabrück tragen. Dies bestätigte Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

Nach sechs sieglosen Spielen hatte sich der VfL Osnabrück vor etwas mehr als einer Woche von Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger getrennt - ein fester Nachfolger ist noch nicht gefunden: Sportdirektor Amir Shapourzadeh, der Schweinsteiger nach dessen Freistellung kritisiert hatte, befindet sich weiterhin auf der Suche.

Ein neuer Coach wird bis zum Wochenende wohl auch nicht präsentiert werden. Denn der Interimstrainer Martin Heck trägt gemeinsam mit Co-Trainer Tim Danneberg wie im Testspiel gegen Duisburg (1:2) im Heimspiel am Samstag gegen Magdeburg interimsweise die Hauptverantwortung an der Seitenlinie. Dies bestätigte Geschäftsführer Dr. Michael Welling auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Dienstagabend. "Die Mannschaft muss Lust darauf haben zu gewinnen - und nicht Angst davor zu verlieren", so Heck.

Es war eine unpopuläre Entscheidung, aber ich würde sie mit den Erkenntnissen erneut wieder so treffen. Dr. Michael Welling

Wie zuvor von den Verantwortlichen erwartet - der Klub hielt aufgrund der "spürbaren Emotionalität rund um die Ereignisse im sportlichen Bereich" die Versammlung nicht wie ursprünglich geplant in der Lagerhalle, sondern im mehr Platz bietenden Alando Ballhaus ab - wurde auf der Versammlung auch über den Trainerwechsel, obwohl er nicht auf der Tagesordnung stand, diskutiert. "Es war eine unpopuläre Entscheidung, aber ich würde sie mit den Erkenntnissen erneut wieder so treffen. Wir sind nicht berufen oder gewählt, um einfache Entscheidungen zu treffen, sondern um Verantwortung für den VfL zu übernehmen", erklärte Welling.

Eine Erkenntnis war das Verhältnis zwischen dem Coach und der Mannschaft. "Die Kabine ist verloren gegangen", gab Präsident Holger Elixmann zu.