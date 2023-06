Hechelmann: "Meine Stimme ist jetzt noch etwas lauter"

Nach Rouven Schröders Aus im Herbst 2022 hatte André Hechelmann als interimsmäßiger Kaderplaner der Königsblauen bereits ein entscheidendes Wörtchen in Transferfragen mitgeredet, durch seine Beförderung zum Sportdirektor des FC Schalke sei jedoch seine "Stimme jetzt noch etwas lauter", erklärt der 38-Jährige im kicker-Interview.

Am Montag bat Thomas Reis zum Trainingsauftakt, mehr als 2000 Fans kamen ins Parkstadion, auf dem Rasen konnten sie bereits vier Neue unter die Lupe nehmen: Ron Schallenberg kam vom SC Paderborn, Paul Seguin von Union Berlin, Marius Müller vom FC Luzern und Bryan Lasme von Arminia Bielefeld. "Die Quote erhalten wir pro Woche sicher nicht aufrecht", sagt André Hechelmann schmunzelnd in seinem ersten Zeitungsinterview als neuer Schalker Sportdirektor im kicker (Montagsausgabe). "Wir freuen uns, dass wir auf Schlüsselpositionen wie im zentralen Mittelfeld, auf dem offensiven Flügel und im Tor die Planstellen schließen konnten, die in unserer Struktur noch offen waren. Um die übrigen werden wir uns nun kümmern."

"Künftig kann ich noch mehr mitgestalten und mitentscheiden"

Hechelmann war einst Chefscout in Mainz, dann auf Schalke, seit Rouven Schröders Aus im Herbst 2022 trug er eine Mitverantwortung bei Transferentscheidungen, Anfang Juni wurde der 38-Jährige zum neuen Sportdirektor befördert. "In der Rolle des Chefscouts war ich in erster Linie Zulieferer und Ratgeber, künftig kann ich noch mehr mitgestalten und mitentscheiden. Die eigene Stimme ist in der Entscheidungsfindung jetzt noch etwas lauter", sagt Hechelmann.

Schalkes Sportdirektor André Hechelmann (li.) und kicker-Reporter Toni Lieto.

Etwas lauter heißt seiner Meinung nach aber nicht, dass letztlich doch andere die finalen Entscheidungen treffen. "Wir wollen als Team agieren und alle Kompetenzen, die wir im Transfer-Team haben, nutzen", sagt Hechelmann. "Durch meine Tätigkeit im Scouting kenne ich die Märkte wahrscheinlich am tiefsten, daher weiß ich, dass meine Meinung hochgeschätzt wird, wenn wir eine Entscheidung treffen."

Nicht laut, "aber durchaus auch mal bestimmt"

Als Sportdirektor fällt auch die Rolle als Verhandler in sein Kerngeschäft, sie sei aber "nur bedingt neu für mich, da ich schon seit dem Winter ein Gefühl dafür entwickeln konnte. Auch davor, beispielsweise zu meiner Zeit bei der Mainzer U 23, die damals in der 3. Liga gespielt hat, waren Vertragsgestaltung und Verhandlung Themen für mich". Er glaubt, dass er bei Verhandlungspartnern "nicht als emotional wahrgenommen werde, sondern als sehr sachlich. Ich liebe die Emotionen im Fußball, aber am Verhandlungstisch versuche ich mich immer auch in die Rolle meines Verhandlungspartners hineinzuversetzen". Laut werde es nicht, "aber durchaus auch mal bestimmt. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig respektiert".

Hier geht's zur großen Leserumfrage

In seinem ersten Zeitungsinterview als Schalker Sportdirektor erklärt Hechelmann in der Montagsausgabe des kicker, wie genau die Aufgaben bei den Kaderplanern der Königsblauen verteilt sind. Er erläutert zudem, wie er den Kaderwert erhöhen will und wie die Scoutingabteilung aufgeteilt ist.

Das vollständige Interview lesen Sie in der Montagsausgabe oder im eMagazine.