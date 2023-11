Hechelmann gibt zu: "Habe mich geschämt"

Auch André Hechelmann war nach Schalkes erneut unterirdischem Auftritt fassungslos. "Ich habe mich geschämt", sagte der Sportdirektor, der zur Pause des Spiels in Düsseldorf in der Kabine herumpolterte.

Mit jeder Minute mehr fiel es André Hechelmann auf der Tribüne des Düsseldorfer Stadions schwer, seine Emotionen im Zaum zu halten. Der Mann, der stets um Contenance bemüht ist, hielt bis zum Pausenpfiff die Füße still, musste dann aber doch Dampf ablassen - erst intern, nach der 3:5-Niederlage dann auch öffentlich.

Erst einmal ging es den Spielern Aug in Aug an den Kragen. "Ich saß auf der Tribüne und habe mich geschämt", sagte der Sportdirektor. "Es tat mir im Herzen weh." Er sei "nicht der, der rumschreit", aber in der Kabine wurde er nach eigener Aussage deutlich. "Normalerweise ist dies das Hoheitsgebiet des Trainers, aber manchmal gibt es einen Punkt, an dem es nicht anders geht", begründete Hechelmann seine im Verlauf der ersten Hälfte gereiften Entscheidung, in der Pause eine Standpauke zu halten.

Da fehlt mir jegliches Verständnis. André Hechelmann über die Schalker Leistung zu Beginn

"Es war mir ein Bedürfnis, die richtigen Worte zu finden." Den genauen Wortlaut gab er öffentlich nicht wieder, es dürfte aber in eine ähnliche Richtung gegangen sein, wie bei seiner Analyse vor den Mikrofonen nach dem Abpfiff.

Da sprach Hechelmann - übrigens nicht zum ersten Mal in dieser Saison - davon, dass der Auftritt der Mannschaft "absolut indiskutabel" gewesen sei: "Da fehlt mir jegliches Verständnis." Erst recht in Anbetracht der Tatsache, dass sie auf Schalke angeblich die zweiwöchige Länderspielpause intensiv dazu genutzt haben, um die desolate Leistung beim 1:2 gegen Durchmarsch-Aufsteiger SV Elversberg aufzuarbeiten. Doch die Partie in Düsseldorf war "ein Spiegelbild des Spiels gegen Elversberg", sagte Hechelmann konsterniert.

In der Interviewzone des Fortuna-Stadions wütete der Manager: "Aus der Emotion heraus würde ich jetzt gerne einmal komplett durchfegen, aber das bringt uns jetzt nicht weiter." Nicht zuletzt unter dem Eindruck des 14. Spieltags wird er nun mit Blick auf die Personalentscheidungen in der Wintertransferphase noch mehr in sich gehen.

Zum aktuellen Zeitpunkt wolle er nicht über die anstehenden Nachjustierungen sprechen, sondern lieber seine generellen Erwartungen kundtun: "Jeder macht mal Fehler und erwischt einen schlechten Tag, aber es geht um Haltung und auch um die eigene Ehre", sagte er in Richtung der Mannschaft.

Die Lage beurteilte Hechelmann nach der neunten Niederlage im 14. Saisonspiel so eindeutig wie nie: "Abstiegskampf. Punkt. Ganz klar." Der Druck, der eher größer statt kleiner wird, "gehört dazu, dem müssen wir uns stellen". Hechelmann sagt mit Blick auf das Restprogramm bis Jahresende gegen Osnabrück, Rostock und Fürth: "Es geht darum, dass wir unseren Zuschauern in diesen nächsten drei Spielern zeigen, dass wir verstehen, was Schalke bedeutet."

Offenbar haben das noch immer nicht alle, die aktuell die königsblaue Vereinskleidung tragen.