Hechelmann: "Alle gefordert, die Entwicklung zu beschleunigen "

Noch sind sie beim FC Schalke 04 vom Kader überzeugt, doch beim Spiel bei Aufsteiger Wiesbaden am nächsten Samstag geht es für die Königsblauen schon um das nackte Ergebnis.

Will in Wiesbadennicht nur eine bessere Leistung, sondern auch auch Erfolgserlebnis sehen: Schalkes Sportdirektor André Hechelmann. IMAGO/Treese

Schalkes Sportdirektor André Hechelmann stellt sich nach dem Fehlstart schützend vor das Team, allerdings verknüpft mit einer Forderung: "Wir sind weiterhin absolut überzeugt von unserem Kader. Das bringt gleichzeitig eine klare Erwartungshaltung mit sich." Was er damit genau meint, erläuterte er am Sonntag gegenüber dem kicker.

Die Schalker waren nach dem 0:1 in Braunschweig sauer auf sich selbst. Ihre Leistung war eines Aufstiegskandidaten nicht würdig, vor allem an Aggressivität mangelte es den Spielern. Die Qualität im Kader sei zweifellos vorhanden, "aber wenn man die nötige Aggressivität nicht zeigt, wird es schwer", sagte Thomas Reis. Der Trainer war sich unter der Woche absolut sicher: Gegen Holstein Kiel wird alles besser.

Besser wurde - nichts. Im Gegenteil. Seine Mannschaft wirkte gegen die Forschen von der Förde überfordert. Den Tag nach dem 0:2 am Freitagabend nutzte Sportdirektor André Hechelmann, um die Stimmungslage auszuloten - speziell bei Spielern und im Trainerteam. Gegenüber dem kicker sprach Hechelmann am Sonntag über seinen Eindruck: "Die Enttäuschung und die Unzufriedenheit sind noch einmal größer als nach dem Spiel in Braunschweig."

Was Hechelmann jetzt fordert

Der Manager stellte sich schützend vor das Ensemble, allerdings nicht, ohne dies mit einer Forderung zu verknüpfen. "Wir sind weiterhin absolut überzeugt von unserem Kader", betonte Hechelmann und holte zum Aber aus: "Das bringt gleichzeitig eine klare Erwartungshaltung mit sich."

Wir brauchen Punkte vor der Länderspielpause, nur darum geht es in dieser Woche. André Hechelmann

Hechelmann wurde konkret: "Trainerteam und die Mannschaft sind gefordert, gegen Wiesbaden eine bessere Leistung auf den Platz zu bringen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir brauchen Punkte vor der Länderspielpause, nur darum geht es in dieser Woche. Und ich spüre bei jedem Einzelnen, dass wir uns da alle auf einer Linie befinden. Gegen Wiesbaden muss das auf dem Rasen sichtbar werden."

Hechelmann weiß, dass "der Umbruch natürlich nicht so groß ist wie nach dem Abstieg vor zwei Jahren, aber es bleibt eine Umstellung". Die Mannschaft müsse sich finden, Prozesse gelte es zu optimieren. "Unser aller Wunsch und Anspruch ist, dass das schneller geht", sagte Hechelmann. "Es sind alle gefordert, die Entwicklung zu beschleunigen."

Nach der Aussprache am Samstag nutzten die Schalker den Sonntag zum Durchatmen, ab Montag soll der Fokus dann komplett auf dem SV Wehen Wiesbaden liegen. Bei ihm gastieren die Gelsenkirchener am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker), ein erneuter Punktverlust würde die Krise bei den Königsblauen, die drei der ersten vier Ligaspiele verloren haben, noch weiter verschärfen.