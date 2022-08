"Hebel umgelegt": Schusters Freuden nach einer "desaströsen ersten Hälfte"

Zwei unterschiedliche Spielhälften hat der 1. FC Kaiserslautern bei der SpVgg Greuther Fürth hingelegt. Am Ende stand ein 3:1-Sieg, dessen Zustandekommen maßgeblich mit der Halbzeitansprache zusammenhing.

Wenig Positives konnten die Roten Teufel nach der ersten Hälfte mit in die Kabine nehmen. Wenn es überhaupt etwas gab, an das sich die Pfälzer nach 45 desaströsen Minuten im Fürther Ronhof klammern konnten, dann war es noch das Ergebnis. "Wir können uns beim Andi (Torhüter Luthe, Anm. d. Red.) bedanken, dass wir nur mit 0:1 in die Halbzeit gehen", sagte Philipp Hercher nach dem Spiel. "Wir haben es ihnen viel zu leicht gemacht. Fürth hat super Kicker drin, die, wenn man etwas härter in die Zweikämpfe geht, Probleme haben. Aber wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen", beschrieb der Rechtsaußen den Kern der Lauterer Schwächen im ersten Abschnitt.

Von einer "unterirdischen Leistung, die mir gar nicht gefallen hat", sprach gar Dirk Schuster. Der FCK-Coach fand zur Pause klare Worte. "Er wurde sehr deutlich und hat auch die Personen direkt angesprochen, die es besser machen müssen", beschrieb Hercher die Ansprache. Des Trainers Appelle fanden offenbar Gehör. Mit taktischen Anpassungen und einer personellen Veränderung, Hikmet Ciftci ersetzte Julian Niehues, brauchte es keine Minute, bis der FCK in Person von Hercher zurückschlug und zum 1:1 kam.

"Wie wir die zweite Hälfte sofort da sind, komplett ein anderes Gesicht zeigen, andere Körpersprache haben und in die Zweikämpfe gehen - da muss man der Mannschaft auch ein Kompliment machen", sagte der Torschütze, der gegen die SpVgg sein Startelf-Debüt in der 2. Bundesliga gab. "Natürlich bin ich auch sehr froh, dass ich als Ex-Nürnberger ein Tor gegen Fürth gemacht habe", fügte er mit einem Zwinkern hinzu.

Dass es den Gästen nur wenige Minuten später gelang, das Spiel durch Mike Wunderlichs Treffer sogar komplett zu drehen und im weiteren Verlauf sogar dank Kenny Prince Redondo noch nachzulegen, bestrafte nicht nur die Fürther Nachlässigkeiten, sondern stärkte auch das Selbstvertrauen. "Das ist das Positive: Dass wir es verstanden haben, nach einer desaströsen ersten Hälfte den Hebel umzulegen", freute sich Schuster, der sich gar nicht mit der Frage aufhalten wollte, ob der dritte Saisonsieg nun verdient war oder nicht.

Die zehn Punkte nach fünf Spieltagen jedenfalls hat der FCK sicher. "Ein sehr guter Start", sagte Torhüter Andreas Luthe. "Das haben wir uns aber auch hart erarbeitet." Vor allem gegen "Top-Gegner", wie der Keeper betonte, "die alle Ambitionen haben, bald Bundesliga zu spielen." Mit einem Lachen fügte er hinzu: "Davon sind wir noch eine Weile weg, muss man ehrlicherweise sagen." Dennoch überwog der Stolz: "Bislang machen die Jungs das super. Da können wir uns glücklich schätzen."