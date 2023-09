Hearthstone trifft RPG - Cross Blitz und die Fusion zweier Genres

Mit Cross Blitz steht ein neues Kartenspiel in den Startlöchern. Die vollwertige Veröffentlichung ist für 2024 gedacht. kicker eSport sprach auf der gamescom mit den Entwicklern, die vor allem ein bekanntes Spiel als Vorbild haben.

Der eine Entwickler mag gerne Karten-, der andere Rollenspiele. Herausgekommen ist Cross Blitz. Entwickelt wird der RPG-Deckbuilder von Tako Boy Studios, einem zwei Mann-Team bestehend aus Phil Giarusso und Tom Ferrer. "Ich hatte bis dato keine Berührungspunkte mit Kartenspielen - das ist eher Tom's Kernkompetenz. Wir können uns dadurch gut ergänzen, weil ich mich auf die RPG-Elemente konzentriere", erzählt Giarusso im Gespräch mit kicker eSport.

Fällt der Begriff Kartenspiele, stehen sinnbildlich für dieses Genre Platzhirsche wie Magic, Yu-Gi-Oh! oder Hearthstone. Vorbilder für das Entwickler-Duo? "Es gibt auf jeden Fall Parallelen zu den drei genannten, aber auch Unterschiede. Am stärksten haben wir uns an Hearthstone orientiert. Das war eine große Inspiration", erklärt Ferrer. Veteranen dieses Klassikers sollten sich daher in Cross Blitz schnell zurechtfinden. So sind zum Beispiel viele Schlüsselwörter und -prinzipien der Karten dieselben. Ein Unterschied lässt sich jedoch sofort erkennen: Das Spielfeld.

Mechanik setzt auf hohem Schwierigkeitsgrad Taktik voraus

Das ist unterteilt in zwei Reihen à vier Felder. Karten in der vorderen Reihe können die dahinter schützen. Sofern es keine speziellen Fähigkeiten gibt, greifen die vorderen Objekte ihr gegenüberliegendes Item an. Das Schwert, der Bogen oder Stab oben links auf der Karte geben an, wie viel Schaden der Angriff verursacht. Das Herz symbolisiert das Leben. Hat euer Monster eine Stärke von zwei, der Gegner auf der anderen Seite aber nur ein Herz Leben, besiegt ihr es im ersten Zug.

Der Aufbau der Spielfläche in Cross Blitz. The Arcade Crew

Gewonnen oder verloren habt ihr, sobald ihr den gegnerischen Spieler besiegt habt - oder er euch. Sind keine Monster auf dem Feld im Weg, greifen eure Karten den Gegner direkt an und ziehen ihm Lebenspunkte ab.

Ziel ist es, am Ende der Reise durch mehrere Herausforderungen und Kämpfe den Boss für besiegen. Auf dem Weg und zwischen den Runden lassen sich Karten verbessern und neue erwerben. Es gilt ein gutes Deck um eine Kombo herumzubauen, wie bei Kartenspielen üblich. Der finale Boss testet dann eure Idee in einem besonderes schwierigen Kampf.

Tusk Tales: Richtige Entscheidungen nicht nur im Deck gefragt

Womit wir bei den zwei Modi wären. Wie bereits erwähnt, gibt es zum einen einen Storymodus. In diesem lassen sich zwei Geschichten erleben. Zum einen die des Piraten Redroft, der "seine gestohlene Freiheit von der gnadenlosen Prinzessin Eingana" zurückerobern möchte. Zum anderen die des Popstars Violet, die auf der Suche nach einem mystischen Artefaktes ist, "um die bösen Eskapaden eines mysteriösen Doppelgängers zu stoppen, die ihr den Rum streitig macht."

Einen "endlosen Wiederspielwert" verspreche dagegen der zweite Modus: Die Tusk Tales. In dem könnt ihr euch einen beliebigen Söldner aussuchen und müsst die Insel Crossdawn meistern. Eine Region ausgesucht, gilt es dort, den Boss zu bezwingen. Allerdings gilt es hier nicht nur die richtigen Entscheidungen bezüglich des Decks, sondern auch des Pfades zu treffen. Jeder Weg hat unterschiedliche Herausforderungen, außerdem steigert sich von Runde zu Runde der Schwierigkeitsgrad.

Jeder Schritt will wohl überlegt sein. The Arcade Crew

Sowohl die Tusk Tales als auch der Story-Modus sind für Einzelspieler gedacht. Ein Multiplayer oder gar eSport sieht das Entwickler-Duo derzeit nicht vor. "Für uns als Indie-Studio ist es schlichtweg finanziell nicht möglich, zum Beispiel die Kosten der Server oder die Wartung jener zu tragen", erklärt Ferrer. Erscheinen soll Cross Blitz noch 2023 im Early Access, vollwertig im kommenden Jahr auf dem PC. Pläne für eine Konsolen-Version gäbe es noch keine. Zocken könnt ihr schon selbst in einer sehr umfangreichen Demo.