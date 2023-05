Healy siegt, Roglic attackiert, Evenpoel und Kämna büßen Zeit ein

Endlich eine Attacke: Beim Tagessieg von Ben Healy wagte sich Primoz Roglic aus der Reserve. Der Slowene nahm Remco Evenepoel ein paar Sekunden ab, auch Lennard Kämna büßte Zeit ein.

207 Kilometer lagen zwischen Terni und Fossombrone vor den Fahrern, die insgesamt 2500 zu überwindenden Höhenmeter wiesen bis auf den I Cappuccini mit Rampen bis zu 19 Prozent keine besonderen Steigungswerte auf. Doch das wellige Profil besonders im letzten Drittel war wie gemalt für Ausreißer.

Und so kam es dann auch - gleich zu Beginn starteten die Attacken, doch zunächst bildete sich keine stabile Fluchtgruppe. Das änderte sich erst nach knapp 20 Kilometern, als sich ein Quartett fand. Trotz des hohen Tempos - in der ersten Rennstunde betrug der Schnitt über 50 Stundenkilometer - konnten anschließend weitere Fahrer zu den Ausreißern aufschließen, so dass insgesamt 13 Fahrer in Führung lagen.

Für andere lief es dagegen nicht so gut. Zum Beispiel für Florian Stork (DSM), der Deutsche, der auf den letzten Etappen oft vorne im Peloton im Wind fuhr, musste das Rennen ebenso aufgeben wie die Niederländer David Dekker und Lars van den Berg sowie der Italiener Samuele Zoccarato. Nicht mehr zum Start angetreten war Filippo Ganna.

Unterdessen hielt das Peleton, angeführt vom Team DSM um den Gesamtführenden Andreas Leknessund, den Rückstand auf die Führenden zwischen vier und fünf Minuten. Die Ausreißer arbeiteten gut zusammen, bis dann bei der ersten Querung des I Cappuccini der Ire Ben Healy (EF-Education First) eine Attacke lancierte. Ganz dem Naturell Healys, der bereits als Amateur als risikofreudiger Ausreißerkönig galt und diesen Ruf seit seinem Profieinstieg vor der Saison 2022 unterstrich.

Von den ehemals Führenden konnte niemand folgen, vielmehr bildeten sich mehrere Gruppen. Healy aber stellte sein riesiges Potenzial unter Beweis und feierte nach 4:44,24 Stunden einen Solo-Sieg. Dahinter wurde es spannend - nicht bei Healys ehemaligen Mitstreitern - sondern im Peloton. Denn bei der zweiten Überquerung des I Cappuccini attackierte Primoz Roglic (Jumbo-Visma), zunächst konnten nur Leknessund und Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) folgen. Dann verschärfte Roglic nochmals das Tempo und schüttelte damit Kämna wie auch Leknessund ab. Stattdessen gesellten sich die beiden Ineos-Grenadiers-Kapitäne Tao Geoghegan Hart und Geraint Thomas an seine Seite. Kämna, Leknessund und auch Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) konnten dem Tempo des Trios nicht folgen.

Es war die erste Attacke eines Klassementfahrers bei diesem Giro - auch wenn diese wohl eher als Test gedacht war. Auch wenn Roglic am Ende tatsächlich etliche Sekunden auf Evenepoel, Leknessund, Kämna aber auch dessen Teamkollegen Aleksander Vlasov herausfuhr. Dazu machten Geoghegan Hart und Thomas im Schlepptau von Roglic Zeit gut.

Kämna: "Dachte, heute wird ein guter Tag für mich, am Ende habe ich leider Tribut gezollt"

"Ich bin selber ein bisschen overexcited (zu enthusiastisch, d. Red.) auf den letzten zehn Kilometern gewesen, weil ich mich echt gut gefühlt habe und bin zu schnell in den Berg reingefahren. Ich dachte, heute wird ein guter Tag für mich, am Ende habe ich leider Tribut gezollt und Zeit verloren, anstatt welche zu gewinnen", sagte Kämna. Er sei trotzdem "happy mit der Form" und es sei noch lange Zeit.

Am Sonntag steht das 35,8 Kilometer lange Zeitfahren an, ehe am Montag dann der erste Ruhetag folgt. Der 106. Giro endet am 28. Mai in Rom.

8. Etappe Terni - Fossombrone (207,00 km):

1. Ben Healy (Irland) - EF Education-EasyPost 4:44:24 Std.; 2. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech + 1:49 Min.; 3. Filippo Zana (Italien) - Team Jayco AlUla; 4. Warren Barguil (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 5. Carlos Verona (Spanien) - Movistar Team + 2:12; 6. Mattia Bais (Italien) - EOLO-Kometa + 2:37; 7. Toms Skujins (Lettland) - Trek - Segafredo + 3:51; 8. Alessandro Tonelli (Italien) - Green Project-Bardiani + 3:56; 9. Oscar Riesebeek (Niederlande) - Alpecin-Deceuninck + 4:00; 10. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4:34

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 8. Etappe:

1. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM 33:52:10 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 8 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 38; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 40; 5. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 52; 6. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 56; 7. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 58; 8. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 1:26 Min.; 9. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:39; 10. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:54