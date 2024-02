Head to Head: Was man bei Punktgleichheit im Kopf haben muss

Wie einfach war die Bundesliga-Tabelle doch einmal zu lesen. Heute verliert man vor allem bei Punktgleichheit mehrerer Teams leicht den Überblick. Wer wird wann warum vor- oder nachgereiht? Und ist mein Klub damit über oder unter dem Strich?

Der kicker hat den Rechenschieber ausgepackt. Wer das selbst ebenfalls machen will, dem sei der kicker-Tabellenrechner ans Herz gelegt.

LASK, Klagenfurt, Hartberg, Rapid mit 34 Punkten

Sehr wahrscheinlich ist der Fall nicht, dass am Ende des Grunddurchgangs vier Teams - nämlich der LASK, Klagenfurt, Hartberg und Rapid - mit 34 Punkten dastehen. Dafür müsste ...

... der LASK in Altach und gegen Salzburg verlieren.

... Klagenfurt in Salzburg punkten, aber gegen Rapid leer ausgehen.

... Rapid wiederum das Heimspiel gegen Lustenau verlieren.

... und Hartberg in Tirol punkten, das Heimspiel gegen Sturm aber vergeigen.

Das hätte für alle vier Klubs keine (großen) Folgen, solange nicht der WAC seine beiden Spiele gewinnt. Tritt auch dieser Fall ein, übernehmen die Wolfsberger noch Platz drei und einer aus dem 34er-Quartett müsste in die Qualifikationsrunde. Aufgrund der wenigsten Punkte in der internen Tabelle der vier Teams wäre das - Rapid!

Die Reihenfolge wäre: 3. WAC (35), 4. Hartberg, 5. LASK, 6. Klagenfurt, 7. Rapid (alle 34).

LASK, Klagenfurt, Hartberg mit 34 Punkten

Ein ganz anderes Tabellenbild ergäbe sich, wenn (neben dem WAC auch) Rapid seine beiden Spiele gewinnt (oder gegen Lustenau auch nur remisiert).

Dann wären die Grün-Weißen in unserem Beispiel mit 37 (bzw. 35 Punkten) noch vor dem WAC als Dritter in der Meisterrunde. Aus dem Trio LASK, Klagenfurt und Hartberg müssten die Steirer in den sauren Apfel beißen, weil sie aus den Spielen gegen Klagenfurt (1) und LASK (2) nur drei Zähler holten, während die Klagenfurter aus den direkten Duellen auf fünf, der LASK sogar auf sechs Punkte kämen.

Die Reihenfolge wäre: 3. Rapid (37), 4. WAC (35), 5. LASK, 6. Klagenfurt, 7. Hartberg (alle 34).

LASK, Klagenfurt, Rapid mit 34 Punkten

Holen die Hartberger bei Nachzügler WSG Tirol einen Dreier und der LASK, Rapid und Klagenfurt beenden in einer zweiten Variante den Grunddurchgang mit 34 Punkten, würden aufgrund der internen Tabelle die Kärntner noch aus den Top sechs fliegen.

Die Reihenfolge wäre: 3. Hartberg (36), 4. WAC (35), 5. LASK, 6. Rapid, 7. Klagenfurt (alle 34).

LASK, Hartberg, Rapid mit 34 Punkten

Macht Rapid seinen Dreier gegen Lustenau, verliert aber in Klagenfurt, wären die Kärntner Dritter, die Hütteldorfer aber Schlusslicht in einer internen Tabelle mit Hartberg und dem LASK.

Die Reihenfolge wäre: 3. Klagenfurt (36), 4. WAC (35), 5. Hartberg, 6. LASK, 7. Rapid (alle 34).

Zwei Klubs mit 34 Punkten

Bei Punktgleichheit zweier Teams zählen die direkten Begegnungen.

Für den LASK würde das bedeuten:

Gegen Klagenfurt (4 Punkte) - Vorreihung

Gegen Hartberg (2 Punkte) - Gleichstand, die Tordifferenz würde entscheiden (LASK derzeit +9, Hartberg +6)

Gegen Rapid (2 Punkte) - Gleichstand, die Tordifferenz würde entscheiden (LASK derzeit +9, Rapid +17)

Um noch in die Qualirunde abzurutschen, müsste für den LASK also folgender Fall eintreten: 3. Klagenfurt (36), 4. Hartberg (36), 5. WAC (35), 6. Rapid (34), 7. LASK (34)

Für Hartberg würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen Rapid (6 Punkte) - Vorreihung

Gegen Klagenfurt (1 Punkt) - Nachreihung

Gegen den LASK (2 Punkte) - Gleichstand, die Tordifferenz würde entscheiden (LASK derzeit +9, Hartberg +6)

Für Klagenfurt würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen Hartberg (4 Punkte) - Vorreihung

Gegen den LASK (1 Punkt) - Nachreihung

gegen Rapid (3 Punkte) - Vor- oder Nachreihung hinge davon ab, ob Rapid höher gewinnt als die Kärntner in Hütteldorf (3:2)

Für Rapid würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen den LASK (2 Punkte) - Gleichstand, die Tordifferenz würde entscheiden (LASK derzeit +9, Rapid +17)

Gegen Klagenfurt (3 Punkte) - Vor- oder Nachreihung hinge davon ab, ob Rapid höher gewinnt als die Kärntner in Hütteldorf (3:2)

gegen Hartberg (0 Punkte) - Nachreihung

Klagenfurt, Hartberg, WAC und Austria mit 33 Punkten

Gehen wir davon aus, dass Hartberg und Klagenfurt nicht mehr punkten, der WAC vier Zähler gegen Sturm und Altach holt und auch die Wiener Austria ihre beiden Spiele gegen BW Linz und WSG Tirol gewinnt, beenden alle vier Klubs den Grunddurchgang mit 33 Punkten. Rapid wäre mit dem (in diese Annahme inkludierten) Sieg gegen Klagenfurt Vierter.

Die interne Tabelle würde für folgende Reihenfolge sorgen: 5. Hartberg, 6. WAC, 7. Klagenfurt, 8. Austria

Hartberg, Rapid, WAC und Austria mit 33 Punkten

In einer zweiten Variante nehmen wir an, dass Rapid sowohl gegen Lustenau, als auch gegen Klagenfurt remisiert. Die Kärntner wären mit dem Punkt Vierter, Rapid würde aufgrund der internen Tabelle der vier Klubs mit 33 Zählern hinter Hartberg den sechsten Platz belegen. Die Wiener Austria bliebe wieder auf der Strecke. Diesmal würde sie der WAC in die Qualigruppe begleiten, der gegen Rapid keinen und gegen Hartberg nur einen Punkt geholt hat.

Die Reihenfolge wäre: 4. Klagenfurt (34), 5. Hartberg, 6. Rapid, 7. Austria, 8. WAC

Hartberg, WAC und Austria mit 33 Punkten

Nach einem Heimsieg gegen Lustenau remisiert Rapid in Klagenfurt - und hätte damit 35, Klagenfurt 34 Punkte. Eine Dreiertabelle der 33er-Teams würde Hartberg Platz sechs retten, Austria und WAC wären in der Qualigruppe.

Rapid, WAC und Austria mit 33 Punkten

Kommt Rapid durch zwei Remis gegen Lustenau und Klagenfurt nur auf 33 Punkte, hätte eine interne Tabelle mit dem WAC und der Austria die Grün-Weißen auf Platz sechs.

Die Reihenfolge wäre: 4. Klagenfurt (34), 5. Hartberg (34), 6. Rapid, 7. WAC, 8. Austria (alle 33)

Hartberg, Rapid und Austria mit 33 Punkten:

Kommt der WAC in dieser ersten Variante nur auf 32 Punkte und Hartberg wie Rapid und die Austria auf 33, würden die Punkte aus den direkten Duellen für Hartberg und Rapid sprechen. Die Austria wäre wieder unten. Klagenfurt wäre in diesem Fall mit 34 Punkten Vierter.

Hartberg, Rapid und Austria mit 33 Punkten

Gelingt dem WAC auch ein Sieg bei Sturm, würden die Wolfsberger noch auf Rang vier hüpfen und von den drei Teams mit 33 Punkten wären zwei unten. Das wären aufgrund der Dreiertabelle Rapid und die Austria!

Die Reihenfolge wäre: 4. WAC (35), 5. Klagenfurt (34), 6. Hartberg, 7. Rapid, 8. Austria (alle 33)

Klagenfurt, WAC und Austria mit 33 Punkten

Noch eine Variante: Rapid gewinnt gegen Lustenau und in Klagenfurt, die Kärntner machen anders als Hartberg (Sieg gegen WSG) keinen Punkt mehr und bleiben wie WAC und Austria auf 33 Punkten.

Die Reihenfolge wäre: 4. Rapid (37), 5. Hartberg (36), 6. WAC, 7. Austria, 8. Klagenfurt (alle 33)

Zwei Klubs mit 33 Punkten

Bei Punktgleichheit zweier Teams zählen die direkten Begegnungen.

Für Klagenfurt würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen Hartberg (4 Punkte) - Vorreihung

Gegen Rapid (3 Punkte) - Vor- oder Nachreihung hinge davon ab, ob Rapid höher gewinnt als die Kärntner in Hütteldorf (3:2)

Gegen Austria (2 Punkte) - Gleichstand, es würde de Tordifferenz entscheiden (Klagenfurt dzt. +3, Austria 0)

Gegen WAC (1 Punkt) - Nachreihung

Für Hartberg würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen Rapid (6 Punkte) - Vorreihung

Gegen WAC (6 Punkte) - Vorreihung

Gegen Klagenfurt (1 Punkt) - Nachreihung

Gegen Austria (3 Punkte) - Nachreihung, da Torverhältnis 4:3 für Austria

Für Rapid würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen Austria (4 Punkte ) - Vorreihung

Gegen WAC (4 Punkte) - Vorreihung

Gegen Klagenfurt (3 Punkte in letzter Runde) - Vor- oder Nachreihung hinge davon ab, ob Rapid höher gewinnt als die Kärntner in Hütteldorf (3:2)

Gegen Hartberg (0 Punkte) - Nachreihung

Für den WAC würde der Punktegleichstand bedeuten:

Gegen Austria (4 Punkte) - Vorreihung

Gegen Klagenfurt (4 Punkte) - Vorreihung

Gegen Rapid (1 Punkt) - Nachreihung

Gegen Hartberg (0 Punkte) -Nachreihung

Für Austria Wien würde der Punktegleichstand bedeuten:

gegen Hartberg (3 Punkte) - Vorreihung, da 3:1-Sieg und 1:2-Niederlage

gegen Klagenfurt (2 Punkte) - Gleichstand, es würde de Tordifferenz entscheiden (Klagenfurt dzt. +3, Austria 0)

gegen WAC (1 Punkt) - Nachreihung

gegen Rapid (1 Punkt) - Nachreihung

Zwei Klubs mit 32 Punkten

Rapid und der WAC könnten den Grunddurchgang mit 32 Punkten abschließen. Rapid wäre (wie oben) vorgereiht. Ob das für Platz sechs reichen würde, hinge von der Austria ab. Gewinnt sie beide Spiele, reicht es nicht für den Stadtrivalen, gewinnt sie nicht beide, reicht es.

Drei Klubs mit 31 Punkten

Rapid, der WAC und die Austria könnten den Grunddurchgang mit je 31 Punkten abschließen. Rapid wäre aufgrund der internen Tabelle (siehe Variante 2 "Drei Klubs mit 33 Punkten unten") oben.

Zwei Klubs mit 31 Punkten:

Stellt nur einer der beiden Klubs (WAC oder die Austria) die 31 Punkte Rapids ein, sprechen die direkten Duelle jeweils für Rapid. Das würde für den sechsten Platz reichen, wenn WAC und Austria nicht mehr als 31 Punkte erreichen.