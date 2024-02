Head Coach gefunden: Quinn heuert bei den Commanders an

Nun ist in der NFL auch die letzte offene Head-Coach-Stelle besetzt. Wie mehrere Insider übereinstimmend berichten, wird Dan Quinn in Zukunft an der Seitenlinie der Washington Commanders stehen.

Der 53-Jährige war seit 2020 Defensive Coordinator bei den Dallas Cowboys und geht jetzt in seine zweite Station als Head Coach. Zwischen 2015 und 2020 war Quinn als Head Coach der Atlanta Falcons tätig, führte das Team aus der NFC South unter anderem in den Super Bowl, wo man 2016 nach einer 28:3-Führung noch mit 28:34 gegen die New England Patriots verlor.

Quinn folgt auf Rivera

Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie erhofft sich das Franchise aus Washington nach sieben Jahren mal wieder eine Saison mit positiver Bilanz. In der vergangenen Spielzeit standen am Ende vier Siege bei 13 Niederlagen und die Trennung von Ron Rivera zu Buche, der in den vergangenen vier Jahren als Head Coach fungierte.

Neben seiner Fähigkeit, eine sattelfeste Defensive zu formen - als Defensive Coordinator der Seattle Seahawks führte er die berühmt berüchtigte "Legion of Boom" in zwei Super Bowls (ein Sieg, eine Niederlage) - bringt der 53-Jährige auch ordentlich Erfahrung mit.

Zusammen mit dem neuen General Manager Adam Peters, der erst Mitte Januar bei den Commanders im Amt ist, soll Quinn beim Umbruch in Washington mit anpacken. Im NFL-Draft haben die Commanders mit insgesamt neun Picks - unter anderem dem zweiten überhaupt - derweil gute Karten, sich auch auf dem Feld zu verbessern.