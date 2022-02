HCE holt Obling für das Tor - Ziemer geht in die Schweiz

Beim HC Erlangen gibt es auf der Torhüterposition für die kommende Saison einen Wechsel.

Der HCE verstärkt sich mit dem dänischen Torhüter Bertram Obling. Der 26-Jährige wechselt im Sommer 2022 vom amtierenden schwedischen Meister IK Sävehof zu den Franken, die dies am Montag in einer Klubmitteilung bestätigten.

"Bertram Obling bringt jede Menge internationale Erfahrung mit nach Franken. Er spielte bereits in der dänischen, norwegischen und zuletzt auch in der schwedischen Liga und erzielte dort Woche für Woche heraussagende Statistik-Werte. Vor allem in dieser Saison überzeugte er in der EHF European League mit herausragenden Leistungen wie beispielsweise gegen den SC Magdeburg", so Sportdirektor und Trainer Raul Alonso.

Erlangen hätte Ziemer gern gehalten

Keeper Martin Ziemer, der in wenigen Wochen 39 Jahre alt wird und 2020 von den Füchsen Berlin zum HCE wechselte, wird Erlangen laut Klubmitteilung dagegen auf eigenen Wunsch verlassen und sich ab der kommenden Saison "einem führenden Verein" in der Schweiz anschließen. Der Slowene Klemen Ferlin (32) wird indes die Nummer eins in der Hugenottenstadt bleiben.

"Wir hätten Martin Ziemer gerne neben Ferlin und Obling bei uns behalten, doch können wir auch verstehen, dass er eine neue Herausforderung sucht. Wir wünschen Martín für die Zukunft nur das Beste und sind davon überzeugt, dass er bis zum Saisonende alles für den HC Erlangen geben wird. Nun werden wir sehen, wer sich unserem Torwartteam noch anschließen wird. Denn wir sehen gerade in diesen Tagen wie wichtig es ist, drei Top-Torhüter zu haben", sagte HCE-Geschäftsführer René Selke.