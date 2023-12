HC Rödertal verlängert mit Cheftrainerin

Maike Daniels bleibt Cheftrainerin beim HC Rödertal. Das gab der Frauen-Zweitligist am Wochenende bekannt. Die ehemalige Bundesligaspielerin unterschrieb einen Vertrag bis 2026 plus Option.

"Ich habe sehr viel Spaß an der täglichen Arbeit mit der Mannschaft und sehe noch großes Entwicklungspotenzial im Verein", erklärt Daniels zu ihrer Verlängerung. "Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen nun Stabilität in unsere Ergebnisse bekommen. Das Gesamtkonzept des HC Rödertal reizt mich sehr und ich möchte weiterhin daran mitwirken wichtige Schritte einzuleiten."

Der neue Kontrakt von Daniels ist in den obersten beiden Bundesligen gültig.Die 38 Jahre alte ehemalige Bundesligaspielerin wechselte im Sommer 2021 von der Sport-Union Neckarsulm zum damaligen Zweitliga-Absteiger Rödertal.

Daniels gelang mit dem Team der unmittelbare Wiederaufstieg und führte den HC in der kommenden Saison direkt auf den 5. Platz in der 2. Liga. Aktuell ist der HCR Tabellenvierter. "Ziel ist es, die Vorjahresleistung zu bestätigen", schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.

"Fühlen uns in der Entscheidung bestätigt."

"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit", betont Geschäftsführer Kai Kaufmann. "Maike hat uns in der bisherigen Zusammenarbeit als Trainerin und menschlich überzeugt und wichtige Entwicklungen eingeleitet. Wir fühlen uns in der Entscheidung, sie zu uns zu holen, absolut bestätigt und die weitere Zusammenarbeit war für uns ein wichtiges Ziel."

Er ergänzt: "Maike ist eine akribische und ehrgeizige Trainerin, die klar Entwicklungsziele für Verein, Team und einzelne Spielerinnen verfolgt. Sie macht uns damit zu einem interessanten Verein für hungrige Spielerinnen. Und sie fordert uns als Verein natürlich auch - das bringt uns voran".

Daniels musste nicht lange überlegen. "Bei meinem Amtsantritt wollte ich der jungen und ambitionierten Mannschaft des HC Rödertals ein neues Gesicht und Siegermentalität geben. Die Anfänge sind inzwischen gemacht", so die Cheftrainer. "Ich möchte das Team nun weiterentwickeln und mich auch als Trainerpersönlichkeit weiter verbessern."

Seit Dezember 2021 ist die A-Lizenz-Inhaberin zusätzlich Mitglied des Trainerstabs des Deutschen Handballbunds als Assistentin von U17/18-Bundestrainer Gino Smits. Als Spielerin lief Daniels u.a. für den HC Leipzig, SV Union Halle Neustadt, Frisch Auf Göppingen und die Sport-Union Neckarsulm auf.